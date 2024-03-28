為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屏縣1~3月自撞車禍 已釀10死、逾600人傷

警方統計屏縣今年（2024年）1至3月份自撞道路交通事故共發生568件。（圖由屏東縣警局提供）

警方統計屏縣今年（2024年）1至3月份自撞道路交通事故共發生568件。（圖由屏東縣警局提供）

2024/03/28 09:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府警察局統計全縣今年（2024年）1至3月份自撞道路交通事故共發生568件，共造成10人死亡、630人輕重傷；分析肇事原因，其中多數案件疑似與分心駕駛有關，顯見專注力對於安全駕駛來說非常重要。

警方表示，分心及疲勞駕駛會因駕駛者降低對外界的反應、減少警覺度、影響判斷，當發生交通事故發生時，往往都沒有煞車的痕跡，造成的傷亡與酒後駕車一樣嚴重。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，主要有視覺、雙手及精神等3種類型的分心駕駛，其中視覺分心指的是視線未專注在道路上，雙手分心是指手離開方向盤從事其他活動，而精神分心則是指駕駛時在思考其他事情；常見的原因為駕駛中與乘客深入的交談、使用手機聊天、手裡拿著其他東西、說話或唱歌、抽菸或吃東西、調整音響或空調等。

屏縣警局表示，駕駛或騎乘車輛需要充足的精神及高度專注力，為避免疲勞或分心駕駛，行前的充分準備是最安全方法之一，除注意身體與精神狀態外，駕車上路前務必養足精神，途中若感精神不濟，應儘速找適當地點休息後再出發；此外應避免在車上飲食、使用手機或拿取物品，這些都是容易分心造成交通事故之主因。

屏縣警局局長戴台㨗呼籲，雖然安全駕駛的技術總是在不斷進步，提供駕駛人更便利、更先進的設備，但無論這些新興技術、政策和流程如何，都無法取代駕駛人的專注、不分心駕駛；民眾開車上路應養足精神勿疲勞駕駛，並且隨時注意車前狀況，以免造成自己和用路人的危險。

警方表示，專心行車相當重要，避免發生危險。（圖由屏縣警局提供）

警方表示，專心行車相當重要，避免發生危險。（圖由屏縣警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹東高中專車撞護欄車頭全毀 9傷送醫無大礙
2024/03/28 09:08

竹東高中專車撞護欄車頭全毀 9傷送醫無大礙
影像曝！轎車左轉疑未禮讓直行車 害騎士噴飛6公尺全身傷
2024/03/27 20:10

影像曝！轎車左轉疑未禮讓直行車 害騎士噴飛6公尺全身傷

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
男子高雄駕車連撞3車 自稱服感冒藥恍神
2024/03/27 17:55

男子高雄駕車連撞3車 自稱服感冒藥恍神
內湖6車連環車禍3人送醫 計程車駕駛搶救不治
2024/03/27 17:22

內湖6車連環車禍3人送醫 計程車駕駛搶救不治

國內外旅遊首選 台新FlyGo卡回饋賺很大
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播