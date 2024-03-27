為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

謊稱投資高宇蓁化妝品事業 女子騙9人得手1815萬

徐女竟虛構說要投資台劇女神高宇蓁的化妝品事業，向民眾詐財。（資料照）

徐女竟虛構說要投資台劇女神高宇蓁的化妝品事業，向民眾詐財。（資料照）

2024/03/27 11:34

〔記者王定傳／新北報導〕女子徐婉茹涉虛構有營造業大客戶需短期融資，或直播主、藝人高宇蓁需款項經營事業，若放款給大客戶或投資直播主、高宇蓁化妝品事業可賺錢，向9民眾詐得1815萬餘元，新北地院審理後依詐欺取財罪，判徐女2年6月徒刑不得易科罰金、1年可易科罰金。

檢警調查，徐女的犯案時間約2020年起至2021年間，她起先是向被害者誆稱，有營造業大客戶需短期融資，放款15日即可賺取6％利息，或投資直播事業、高宇蓁化妝品事業，每15日可賺取4％至6％獲利。

後來，徐女完全沒提所謂的「營造業大客戶」，幾乎都向被害者佯稱投資直播主或高宇蓁的化妝品事業，且她所編造的獲利狀況大同小異，例如每12日可賺4％獲利、每15日可賺2％至6％獲利、2天就賺3800元等。

檢警調查，徐女以此話術向9名被害者詐財，得手1815萬元，其中一名鍾姓被害者被騙1205萬餘元最多，後來因有被害者要求徐女返還投資款項及依約給付利潤未果，才發現受騙報警處理。

徐女在審理時雖坦言：「沒有營造業大客戶需要放款，也沒有直播主、高宇蓁化妝品事業需要投資，我拿到款項後沒拿去投資，都是拿去償還其他人的本金或利息、付我的公司要給廠商的錢；我知道沒有人會借錢給窮人，因為窮人還不起錢，所以我才講很多理由，說要投資」；但她又說：「我是以各種說法借款，並給穩定利息，說這樣是詐欺太嚴重」，堅持否認犯行。

合議庭綜合被害者指證、徐女供詞等證據，判定徐女所為就是詐欺，斥責她利用被害者的信任，以虛構貸放、投資對象可穩定賺取利息方式詐財，所為漠視法紀且不尊重他人財產權，應予非難，犯後又否認犯行，但有返回5名被害者855萬餘元，依9個詐欺取財罪，分別判處3個月至1年10月不等徒刑，得易科罰金部分定執行1年徒刑、不得易科罰金2年6月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女子包養網站認識富商 詐騙918萬未還僅判易科刑
2024/03/26 22:53

女子包養網站認識富商 詐騙918萬未還僅判易科刑
誆能疏通法檢詐強盜犯85萬 更生協會前理事長又被起訴
2024/03/26 16:51

誆能疏通法檢詐強盜犯85萬 更生協會前理事長又被起訴

南科宜居生活圈 南科人生活秘境在這
國民黨稱法律諮詢團隊成員涉詐 吳思瑤：支持檢調嚴辦、勿枉勿縱
2024/03/25 11:59

國民黨稱法律諮詢團隊成員涉詐 吳思瑤：支持檢調嚴辦、勿枉勿縱
47萬元抽1萬！ 22歲車手淪詐團共犯第2次就栽了！
2024/03/24 09:08

47萬元抽1萬！ 22歲車手淪詐團共犯第2次就栽了！

冠德信義 信義計劃區 稀有雙併成屋豪邸
貪小便宜逃停車費 女子犯行全都錄被判拘役50天
2024/03/23 07:35

貪小便宜逃停車費 女子犯行全都錄被判拘役50天
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播