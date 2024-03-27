謊稱投資高宇蓁化妝品事業 女子騙9人得手1815萬

徐女竟虛構說要投資台劇女神高宇蓁的化妝品事業，向民眾詐財。（資料照）

2024/03/27 11:34

〔記者王定傳／新北報導〕女子徐婉茹涉虛構有營造業大客戶需短期融資，或直播主、藝人高宇蓁需款項經營事業，若放款給大客戶或投資直播主、高宇蓁化妝品事業可賺錢，向9民眾詐得1815萬餘元，新北地院審理後依詐欺取財罪，判徐女2年6月徒刑不得易科罰金、1年可易科罰金。

檢警調查，徐女的犯案時間約2020年起至2021年間，她起先是向被害者誆稱，有營造業大客戶需短期融資，放款15日即可賺取6％利息，或投資直播事業、高宇蓁化妝品事業，每15日可賺取4％至6％獲利。

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後來，徐女完全沒提所謂的「營造業大客戶」，幾乎都向被害者佯稱投資直播主或高宇蓁的化妝品事業，且她所編造的獲利狀況大同小異，例如每12日可賺4％獲利、每15日可賺2％至6％獲利、2天就賺3800元等。

檢警調查，徐女以此話術向9名被害者詐財，得手1815萬元，其中一名鍾姓被害者被騙1205萬餘元最多，後來因有被害者要求徐女返還投資款項及依約給付利潤未果，才發現受騙報警處理。

徐女在審理時雖坦言：「沒有營造業大客戶需要放款，也沒有直播主、高宇蓁化妝品事業需要投資，我拿到款項後沒拿去投資，都是拿去償還其他人的本金或利息、付我的公司要給廠商的錢；我知道沒有人會借錢給窮人，因為窮人還不起錢，所以我才講很多理由，說要投資」；但她又說：「我是以各種說法借款，並給穩定利息，說這樣是詐欺太嚴重」，堅持否認犯行。

合議庭綜合被害者指證、徐女供詞等證據，判定徐女所為就是詐欺，斥責她利用被害者的信任，以虛構貸放、投資對象可穩定賺取利息方式詐財，所為漠視法紀且不尊重他人財產權，應予非難，犯後又否認犯行，但有返回5名被害者855萬餘元，依9個詐欺取財罪，分別判處3個月至1年10月不等徒刑，得易科罰金部分定執行1年徒刑、不得易科罰金2年6月。

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