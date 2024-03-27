竹科碩士工程師上網路賭盤押柯P贏總統 結果GG了

竹科碩士工程師上網路賭盤押柯P贏總統 ，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/03/27 08:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹30歲的劉姓碩士工程師見網路有開設總統大選賭盤，遂以虛擬貨幣投注，且押柯文哲勝選，遭新竹檢方指揮警專案小組偵辦，新竹地院依以網際網路以選舉結果為標的之賭博財物罪，處拘役20日。

法官調查，劉男因見「Polymarket」賭博網站開設標題為「Taiwan Presidential Election：Who will win？」之選舉賭盤，即提供以我國113年1月13日舉辦第16任總統副總統選舉3位總統候選人民進黨籍賴清德、國民黨籍侯友宜、民眾黨籍柯文哲之勝選或敗選作為賭博標的，該投注網站係PK賭盤，網站平台抽取入、出金手續費，平台由不特定人下注，例如下注賴清德敗選之賠率則由下注賴清德敗選之本金支付，反之亦然，故每日浮動訂定雙方賠率與每一注本金大小，即勝負雙方賠率互為倒數，每一注多寡亦由勝率決定，該賭盤以「USDC」（俗稱穩定幣，1個USDC價值等於1美元）之虛擬貨幣作為投注籌碼。

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劉男先向「Polymarket」賭博網站申辦投注帳號，「Polymarket」即以該帳號綁定入金之合約地址（即為籌碼錢包）後，與其他「Polymarket」賭博網站簽賭投注相同選項之賭客對賭，去年12月11日投注49.99個穩定幣簽賭柯文哲勝選，賠率為1：5.2631，即柯文哲勝選可贏回263個穩定幣（價值263美元）；若賭輸，賭金則盡歸其他簽賭投注相同選項之贏家分配，藉此從事以本次總統副總統選舉結果為標的賭博，影響選舉結果公平性，並造成本屆總統副總統候選人損害。

法官審酌被告不思循正途獲取財物，為謀取不法利益，至賭博網站下注以113年第16任總統副總統選舉結果為標的簽賭，助長社會投機僥倖賭博歪風，破壞社會善良風俗，足見其遵法意識薄弱，所為實值嚴厲譴責。最後依以網際網路以選舉結果為標的之賭博財物罪，處拘役20日。

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