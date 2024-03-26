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3/26 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落台中

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

2024/03/26 22:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月26日）開獎的第113000074期今彩539頭獎1注獨得800萬元，由台中市北區永興街96號1樓「永鑫彩券行」開出；第113000038期大樂透，頭獎摃龜。

第113000038期大樂透中獎號碼「06、19、21、29、32、46，特別號：11」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共27注中獎，每注可得6萬7412元；肆獎共87注中獎，每注可得1萬3449元；伍獎共1758注中獎，每注可得2000元；陸獎共2562注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6329注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1626注中獎，每注可得400元。

第113000038期49樂合彩中獎號碼為「06、19、21、29、32、46」，四合摃龜；三合共48注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2554注中獎，每注可得1250元。

第113000074期今彩539中獎號碼為「05、07、30、35、38」，頭獎1注獨得，可得800萬元；貳獎共213注中獎，每注可得2萬元；參獎共7511注中獎，每注可得300元；肆獎7萬7968注中獎，每注可得50元。

第113000074期39樂合彩中獎號碼為「05、07、30、35、38」，四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合共340注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2442注中獎，每注可得1125元。

第113000074期3星彩中獎號碼為「180」，壹獎共49注中獎，每注可得5000元。

第113000074期4星彩中獎號碼為「2455」，壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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