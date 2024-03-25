台中業者堆置含重金屬、戴奧辛廢棄物 不法獲利390萬起訴

台中德隆環保公司連姓負責人，在承租土地上非法堆置戴奧辛及重金屬廢棄物，檢警查獲開挖。（台中地檢署提供）

2024/03/25 20:38

〔記者陳建志／台中報導〕台中德隆環保公司連姓負責人，以堆置土方砂石或塑膠物品等用途向地主承租台中龍井土地，卻從台北、桃園、台中等地，運送非法廢棄物進行掩埋，台中地檢署獲報組成專案小組進行查緝，逮捕連男和廖姓女友、連姓胞兄等5名同夥，現場開挖發現不法堆置的廢棄物達27.7噸，其中含戴奧辛及重金屬粉末的有害事業廢棄物就達6.24噸，不法獲利達390萬元，今天將3人依違反廢棄物清理法起訴，送審後並由法院裁定續行羈押。

台中市環保局2023年11月稽查龍井區鷺山段某土地，發現疑似非法傾倒廢棄物，透過「檢警環林聯合查緝環保犯罪聯繫平台」通報，台中地檢署獲報，由白惠淑檢察官指揮檢察事務官、內政部警政署保七總隊第三大隊、法務部調查局中機站、台中市政府警察局科技犯罪偵查隊、烏日分局等單位組成專案小組擴大偵辦。

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檢警「以地追人」、「以人追車」、「以車追地」的環環相扣查緝策略奏效，去年11月發動首波搜索，逮捕德隆環保公司實際負責人連姓男子（33歲），以及廖姓女友（27歲）、連姓胞兄（34歲），並同步查扣8輛大型車、2台房車、2台挖土機等作案工具及財產，3人並遭裁定羈押。

檢警調查發現，連姓負責人2023年9月以堆置土方砂石或塑膠物品等用途而向不知情地主詐租土地，接著在9月至11月間，從台北、桃園、台中、彰化及雲林等地，收集清運含有戴奧辛、重金屬的一般及事業廢棄物非法棄置，獲利至少390萬元。

專案小組為確認該土地遭傾倒廢棄物範圍並避免廢棄物滲透土地而二次汙染環境，白惠淑檢察官親自指揮專案小組擴大開挖案地，並將相關廢棄物送驗，發現遭違法堆置有害的戴奧辛、重金屬鉛、鎘、銅，另發現塑膠混合物18公噸、營建混合廢棄物3.5公噸、生活垃圾及大型廢木材，其中含戴奧辛及重金屬粉末的有害事業廢棄物重量達6240公斤。

台中德隆環保公司連姓負責人，在承租土地上非法堆置戴奧辛及重金屬廢棄物。（台中地檢署提供）

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