涉為郭台銘買連署書被訴 北投溫泉大亨陳仲明等14被告均認罪

北投溫泉大亨陳仲明。（記者溫于德攝）

2024/03/25 17:23

〔記者溫于德／台北報導〕北投溫泉大亨陳仲明等共14名被告，被控涉及鴻海集團創辦人郭台銘參選總統連署站疑買個資案，均被檢方認定違反總統副總統選舉罷免法交付賄賂罪、個資法非公務機關非法利用個人資料罪。士林地院下午首度開庭，陳男等到庭被告全數坦承犯行，並請求給予緩刑機會。

陳仲明說他坦承犯錯，也都認罪。其律師則指，士院審理本案陳仲明的犯行，並不包括新北地檢署偵辦的部分，因此，基於同一行為而實質上屬於一罪，加上陳男也認罪，希望庭上可以函請新北檢移送併案，律師也會盡快聲請併案。

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其餘被告包括陳仲明的沈姓女密友等十餘人也都全部認罪，並請求給予緩刑機會，但曾任國宅停車場管理員的石男因有前科，故不符合緩刑要件，所以石男請求士院給予輕判。

庭末，陳仲明的律師指陳男坦承全部犯行，也願意繳納一定金額公益金，以獲得緩刑；陳男補充「100萬、200萬元都願意」。法官庭末諭知全案改簡易處刑判決，全案候核辦。

士林地檢署調查，陳仲明與沈姓女密友去年為了替郭台銘通過連署門檻，陳負責提供資金、大量空白連署書及連署用章，再由沈透過既有人脈，以每份連署書500元的對價，收購連署書。

士檢還查出，曾任國宅停車場管理員的石男，從沈女處得知在收購連署書後，擅自從臉書下載48名不知情民眾的個資，再偽造成48份連署書而獲利；另尤姓健身教練則受沈女所託，以每份連署書300元的代價，向9名同事等收購連署書。

士檢偵結時估算，陳明仲等人以不法方式總共購得600多份連署書，期約賄賂金額約30萬多元，依法起訴陳仲明等共14名被告。

另周等9名被告收錢簽下連署書，因坦承犯行、犯案程度輕微等情，士檢均給予緩起訴機會，條件是應分別向公庫支付2萬至10萬元不等的處分金。

沈姓女密友。（記者溫于德攝）

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