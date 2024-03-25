老翁登烏來山區滑落邊坡迷路 警消急搜山順利救援

警消發現滑落邊坡的邱姓老翁，順利將其救出。（記者陸運鋒翻攝）

2024/03/25 16:14

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市邱姓老翁昨天獨自前往烏來區紅河谷爬山時，不慎滑落山坡迷路，隨即通報警消救援，但因邱翁的手機無網路訊號，搜索至晚間仍未果，直至今天中午12時許，搜救人員聽見邱翁的呼聲喊後，成功地找到人，所幸人沒有大礙，順利將其救出。

警消表示，70歲邱姓老翁昨天下午4時許報案，在烏來區紅河谷爬山時滑落山坡，已脫離原步道並表示迷路，且身上手機無網路訊號，消防局立即13名警消前往救援，但因天色昏暗搜尋不易，於晚間先行撤退。

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警消指出，今天上午7時許，再度出動20名警消上山搜尋，搜救人員根據邱翁提供的報案資訊，由紅河谷步道及溯溪上切搜索，直到中午12時許，才聽見邱翁的呼喊聲音，並成功接觸到，所幸邱翁身體並無大礙，陪同他慢慢走下山後，下午1時許抵達紅河谷登山口，順利救援成功。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒，爬山前要做好準備工作，了解路況、天氣、裝備等，並攜帶足夠的水和食物，此外，需注意手機電量和訊號，並學會下載離線地圖及使用定位功能或其他求救工具，若遇到危險或迷路，切記保持冷靜，立即向消防單位求救，並原地等待救援。

警消發現登山迷路的邱姓老翁後，陪同走到登山口。（記者陸運鋒翻攝）

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