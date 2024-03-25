未禮讓直行車！台中休旅車、機車路口碰撞 騎士受傷

休旅車與機車在路口碰撞。（民眾提供）

2024/03/25 12:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天上午發生一起交通事故，一輛休旅行經西屯區一處路口時，疑搶快左轉未禮讓直行車，導致對向機車反應不及直接撞上，因碰撞力道猛烈，機車外殼瞬間支離破碎，零件散落一地，所幸這起車禍僅騎士受輕傷，但確實肇因及責任歸屬將由警方進一步鑑定釐清。

這起車禍發生在今天上午8點多，地點在西屯區漢口路與大信街口，當時59歲鄭男駕駛豐田休旅車，沿漢口路快車道左轉大信街往寧夏西四街方向行駛，與對向另輛沿漢口路慢車道往甘肅路方向直行，由36歲楊姓男子騎乘的機車在該路口發生碰撞，休旅車右前車頭與機車當場撞個正著，楊男因此連人帶車倒地。

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由於事發時正值上班時段，當下一聲巨響，不少汽機車駕駛直擊這一幕，驚呼連連，而休旅車的右前車頭凹陷，機車車頭也因碰撞力道猛烈，瞬間支離破碎，碎片及零件散落一地，令人怵目驚心，所幸楊男僅手腳輕微擦挫傷，經自行就醫後無大礙。

警方獲報趕往處理，兩造經酒測均無飲酒反應，初判肇因係休旅車左轉時，未禮讓直行機車釀禍，至於確實肇事原因現場已依規定拍照、測繪，尚待交大進一步事故分析鑑定。

休旅車右前車頭凹陷。（民眾提供）

機車車頭嚴重損毀。（民眾提供）

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