為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

未禮讓直行車！台中休旅車、機車路口碰撞 騎士受傷

休旅車與機車在路口碰撞。（民眾提供）

休旅車與機車在路口碰撞。（民眾提供）

2024/03/25 12:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天上午發生一起交通事故，一輛休旅行經西屯區一處路口時，疑搶快左轉未禮讓直行車，導致對向機車反應不及直接撞上，因碰撞力道猛烈，機車外殼瞬間支離破碎，零件散落一地，所幸這起車禍僅騎士受輕傷，但確實肇因及責任歸屬將由警方進一步鑑定釐清。

這起車禍發生在今天上午8點多，地點在西屯區漢口路與大信街口，當時59歲鄭男駕駛豐田休旅車，沿漢口路快車道左轉大信街往寧夏西四街方向行駛，與對向另輛沿漢口路慢車道往甘肅路方向直行，由36歲楊姓男子騎乘的機車在該路口發生碰撞，休旅車右前車頭與機車當場撞個正著，楊男因此連人帶車倒地。

由於事發時正值上班時段，當下一聲巨響，不少汽機車駕駛直擊這一幕，驚呼連連，而休旅車的右前車頭凹陷，機車車頭也因碰撞力道猛烈，瞬間支離破碎，碎片及零件散落一地，令人怵目驚心，所幸楊男僅手腳輕微擦挫傷，經自行就醫後無大礙。

警方獲報趕往處理，兩造經酒測均無飲酒反應，初判肇因係休旅車左轉時，未禮讓直行機車釀禍，至於確實肇事原因現場已依規定拍照、測繪，尚待交大進一步事故分析鑑定。

休旅車右前車頭凹陷。（民眾提供）

休旅車右前車頭凹陷。（民眾提供）

機車車頭嚴重損毀。（民眾提供）

機車車頭嚴重損毀。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
路燈「歪腰」！66歲婦開車疑恍神 自撞路燈2人傷
2024/03/25 12:06

路燈「歪腰」！66歲婦開車疑恍神 自撞路燈2人傷
台東婦人駕車自撞路燈 2人受傷
2024/03/25 11:58

台東婦人駕車自撞路燈 2人受傷

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
最後溫柔！奪命瞬間推開女兒 大馬慈父慘遭輾斃
2024/03/25 06:48

最後溫柔！奪命瞬間推開女兒 大馬慈父慘遭輾斃
彰化3姊弟家屬跪求保佑2姊妹 「粉紅超跑」行經車禍路口未停
2024/03/24 23:02

彰化3姊弟家屬跪求保佑2姊妹 「粉紅超跑」行經車禍路口未停

49萬即簽約住近市府站
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播