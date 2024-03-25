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盛唐中醫師呂志霖被廢醫師證書 鉛中毒受害議員張彥彤：理所當然

張彥彤表示，他跟家人相信體制，相信有牌照的醫生，卻吃了有毒的藥，而對方竟還不認錯，更令他們不能接受。（資料照）

張彥彤表示，他跟家人相信體制，相信有牌照的醫生，卻吃了有毒的藥，而對方竟還不認錯，更令他們不能接受。（資料照）

2024/03/25 12:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中盛唐中醫診所中醫師呂志霖（原名呂世明），使用禁藥硃砂治療睡眠不佳的病患，又將鉛丹當成硃砂入藥，造成服用的台中市前議長張宏年、市議員張彥彤等多名病患鉛中毒。台中市政府醫師懲戒委員會認其違反醫師法，決議廢止醫師證書，呂男不服提起行政訴訟，日前二審最高行政法院駁回上訴，全案確定；對此，張彥彤表示，「理所當然」。

張彥彤指出，這樣的判決是理所當然，對於呂世明，他已不想再談這個人了，而對於事件發生後，網路一些不同政治立場的酸民，竟說吃死了剛好，令他心寒。

張彥彤不滿表示，若是因為他隨便找來路不明的醫生，吃了這來路不明的藥也就算了，重點是他跟家人相信體制，相信有牌照的醫生，卻吃了有毒的藥，而對方竟還不認錯，更令他們不能接受。

呂男因遭廢止醫師證書，不服提起覆審，被衛福部醫師懲戒覆審委員會駁回後，提起行政訴訟，一審台中高等行政法院，駁回其訴，呂不服，提起上訴，二審最高行政法院日前駁回上訴，全案確定。刑事部分，呂世明2023年被台中地院依調劑禁藥等罪判刑7年6月。

盛唐中醫診所使用禁藥硃砂入藥，導致患者鉛中毒。（資料照）

盛唐中醫診所使用禁藥硃砂入藥，導致患者鉛中毒。（資料照）

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