向阿姨討錢被拒當街刺死對方 富二代毒甥殺人罪起訴

富二代胡朱毒甥疑向譚姓阿姨討前被拒，竟當街結束對方性命；士檢今依殺人罪起訴朱男。（資料照）

2024/03/25 10:02

〔記者溫于德／台北報導〕台北市37歲朱男染上毒癮，去年11月底疑似向76歲譚姓阿姨討錢遭拒，加上對家人積怨已久，竟持預藏的水果刀連刺阿姨胸口3刀致死。士林地檢署偵結，今依殺人罪將朱起訴，移由士林地院國民法官專庭審理。

據了解，朱男家境優渥，其家族開科技公司，後來朱男染上毒癮且長期無業，家人原本還在內湖環山路買一棟房子供其居住，然前年朱男嘗試在家中縱火，因而被趕出家門並徹底斷絕關係。

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朱男失去經濟奧援後，開始到處向親人討錢周轉，案發前就數度找過曾高中國文老師的譚姓阿姨求援。

去年11月29日上午10時許，朱男帶水果刀前往內湖區環山路一段找譚姓阿姨討錢被拒，姨甥當街爭吵，朱男竟掏出水果刀刺殺譚姓阿姨。

朱男行凶後呆坐在路旁抽菸，口中喃喃自語說著「對不起」等語，救護車抵達現場時，譚婦已失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

全案今偵結，士檢依殺人罪起訴朱男，並定上午11時將在押朱男移審士院；朱男另被查出不滿被禁止返家後，去年10月8日竟趁母親正在廚房煮飯，悄悄進入家門站在母親身後舉菜刀恐嚇，另透過電話恫嚇母親稱「妳不要再給我小動作，妳活不過這個禮拜天」，再被依恐嚇罪起訴。

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