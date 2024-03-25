為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

向阿姨討錢被拒當街刺死對方 富二代毒甥殺人罪起訴

富二代胡朱毒甥疑向譚姓阿姨討前被拒，竟當街結束對方性命；士檢今依殺人罪起訴朱男。（資料照）

富二代胡朱毒甥疑向譚姓阿姨討前被拒，竟當街結束對方性命；士檢今依殺人罪起訴朱男。（資料照）

2024/03/25 10:02

〔記者溫于德／台北報導〕台北市37歲朱男染上毒癮，去年11月底疑似向76歲譚姓阿姨討錢遭拒，加上對家人積怨已久，竟持預藏的水果刀連刺阿姨胸口3刀致死。士林地檢署偵結，今依殺人罪將朱起訴，移由士林地院國民法官專庭審理。

據了解，朱男家境優渥，其家族開科技公司，後來朱男染上毒癮且長期無業，家人原本還在內湖環山路買一棟房子供其居住，然前年朱男嘗試在家中縱火，因而被趕出家門並徹底斷絕關係。

朱男失去經濟奧援後，開始到處向親人討錢周轉，案發前就數度找過曾高中國文老師的譚姓阿姨求援。

去年11月29日上午10時許，朱男帶水果刀前往內湖區環山路一段找譚姓阿姨討錢被拒，姨甥當街爭吵，朱男竟掏出水果刀刺殺譚姓阿姨。

朱男行凶後呆坐在路旁抽菸，口中喃喃自語說著「對不起」等語，救護車抵達現場時，譚婦已失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

全案今偵結，士檢依殺人罪起訴朱男，並定上午11時將在押朱男移審士院；朱男另被查出不滿被禁止返家後，去年10月8日竟趁母親正在廚房煮飯，悄悄進入家門站在母親身後舉菜刀恐嚇，另透過電話恫嚇母親稱「妳不要再給我小動作，妳活不過這個禮拜天」，再被依恐嚇罪起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
八大妹劈腿被抓包 男友抓狂活活踹死她
2024/03/19 13:40

八大妹劈腿被抓包 男友抓狂活活踹死她
虐童致死應唯一死刑？蔡清祥：若有殺人故意 最高可判死刑
2024/03/18 10:10

虐童致死應唯一死刑？蔡清祥：若有殺人故意 最高可判死刑

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
設打手基地被控殺人 主嫌一審判17年 二審無罪
2024/03/14 05:30

設打手基地被控殺人 主嫌一審判17年 二審無罪
6歲童遭母悶死 外祖父母陷「被告」或「被害人」家屬爭議
2024/03/13 22:58

6歲童遭母悶死 外祖父母陷「被告」或「被害人」家屬爭議
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播