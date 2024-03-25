機車後掛拖車碰撞轎車 阿伯「撞後不理」逃月餘還是栽了

後掛拖車遮住機車車牌，仍被警方鍥而不捨揪出。（警方提供）

2024/03/25 09:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓市民日前在東區臨停，愛車遭一輛機車後掛拖車碰撞，他眼睜睜看對方「撞後不理」氣炸報案，儘管機車車牌被後掛拖車遮蔽，處理員警仍鍥而不捨追查，積極調閱沿線監視器，經過月餘努力，近日終於揪出肇逃的6旬陳姓騎士，事後也就相關違規行為依法舉發。

台中市第三分局交通分隊警員陳慶同，上月接獲李姓市民報案，稱載著家人到東區大智路購買午餐時，遭一輛機車擦撞左前車頭，騎士雖曾短暫停下機車，卻僅是回頭看了一眼，隨後逕自離去，妻子奔下車想叫住對方未果，且對方車牌號碼又被後掛拖車擋住，請求警方協助揪出肇事騎士。

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陳員檢視李男車上行車紀錄器，雖清楚錄下事發過程，卻因後掛拖車遮住機車車牌，無法立刻掌握車主身分，陳員連日調閱沿線監視器抽絲剝繭，確認機車騎士慣常行駛的路線及最後出現地點後，旋即前往鄰近市場查訪，經鍥而不捨追查，透過多次詢問及比對人、車特徵，終於在事發月餘揪出肇事63歲陳姓騎士。

陳男第一時間看到警察找上門十分訝異，隨即坦承確實曾擦撞到李男車輛，惟當下因沒有駕照擔心受罰，才會選擇離開現場，警方則依《道路交通管理處罰條例》，肇事後未依規定處置、未依規定附載物品及無照駕駛等開罰。

第三分局提醒民眾，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰緩，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；另依31條第5項規定，機器腳踏車負載人員或物品未依規定者，處300元以上600元以下罰鍰。

民眾使用機車、自行車載人及載運物品都應依相關規定，避免荷包失血，而駕駛車輛若不慎與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，均勿任意離去，以免吃上肇事逃逸罰單，得不償失。

騎車阿伯擦撞轎車後「撞後不理」。（警方提供）

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