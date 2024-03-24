中警針對135處易超速熱點 週一開始「國家級追焦」

台中市警局自25日起，執行為期一週的「機動測速照相執法」專案。（警方提供）

2024/03/24 15:25

〔記者許國楨／台中報導〕十次車禍九次快，為遏止汽機車超速交通事故，台中市警局將自25日至31日止，針對全市135處易超速違規及肇事熱點路段，執行為期一週的「機動測速照相執法」專案，而因應新修正交通法規，嚴重超速由原本速限60公里降至40公里，罰款最高從2萬4000元調高至3萬6000元，呼籲民眾減速慢行，也避免荷包失血。

台中市警局交通大隊分析今年1至3月A1類（死亡）交通事故中，與超速有關案件約占30％，顯見速度不但影響反應距離及衝撞力道，在不及反應時間下，發生事故機率相對較高，為此規畫「機動測速照相執法」專案。

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交大表示，該專案將於3月25日至31日間，在全市各區一共135個易超速違規、肇事熱點，使用移動式測速照相科技設備，以提高執法強度，同時彈性規畫測照地點執法，執行測速照相地點前，都會依規定設置「警52」測速取締標誌，提前告知用路人前方有測速，應減速慢行，執法路段也會公布於交大網站。

另根據新修正交通法規新制，嚴重超速由原先超過路段規定速限60公里，降低為40公里，同時從原先最2萬4000元罰款，提高至3萬6000元，且新修記點制度，超過路段規定速限40公里以上，屬危險駕車記3點，罰責加重，所以超速不僅危害自身安全也造成其他用路人危險，又損傷荷包，希望駕駛人能遵守速限規定，共同維護行車安全。

市警局長李文章表示，取締只是手段，目的是讓市民遵守交通規則維護生命財產，大家一起來打造用路安全環境，希望以速度管理概念，降低行車速度，減少事故發生機率及降低事故嚴重性，再次呼籲民眾切勿貪快駕駛，平安回家才是唯一的路。

警方針對全市135處易超速違規及肇事熱點路段取締。（警方提供）

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