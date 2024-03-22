不滿受傷未即時治療！基隆男恫嚇「要拿槍射醫師」判刑2月

沈姓男子受傷送醫時，不滿急診室陳姓醫師未即時處理他傷勢，恫嚇他是混基隆的，還要拿槍射陳醫師，被基隆地院 （圖）依違反醫療法判刑2月徒刑。 （記者林嘉東攝）

2024/03/22 20:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕沈姓男子受傷送醫時，不滿急診室陳姓醫師未即時處理他傷勢，被控在急診室內咆哮，作勢要揮拳打陳，恫嚇他是混基隆的，還要拿槍射陳醫師。基隆地院審理後，將沈男依違反醫療法判刑2月徒刑。

判決指出，沈姓男子去年7月間，在住處受傷，在父母陪同下到衛生福利部基隆醫院急診室就診，沈男不滿急診室陳姓醫師未即時處理他的傷勢，大聲咆哮，朝陳雙手揮動比畫，恫嚇他是混基隆的，還要拿槍射陳醫師，陳因此心生畏懼，報警提告沈男妨害他執行醫療業務。

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法院審理時，沈男否認犯行，法院勘驗醫院監視器畫面發現，沈男在陳醫師面前咆哮，將紅色外套拉開，秀出黑色背心上衣，右手朝陳醫師比劃，甚至推開前來保護陳醫師的醫護人員，最後被沈男父母攔阻仍餘怒未消，類似揮拳要打陳醫師，加上陳醫師證稱，沈男在急診室咆哮、恐嚇：「我是混基隆的，要拿槍射我」等語。

法院認為，沈男不以理性方式與醫療人員溝通，卻用恐嚇等方式，妨害陳醫師執行醫療業務，損害醫病關係，依沈男犯醫療法第106條第3項「對於醫事人員以強暴、恐嚇妨害其執行醫療業務罪」判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。

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