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自撞分隔島後人不見了 警方在辦公室找到駕駛

轎車自撞分隔島後，駕駛卻不見蹤影。（民眾提供）

轎車自撞分隔島後，駕駛卻不見蹤影。（民眾提供）

2024/03/22 15:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前鎮區中山四路今天清晨發生轎車自撞分隔島事件，119救護人員趕抵時，卻不見駕駛蹤影，警方持續連繫賴姓車主，才發現他在辦公室上班，他向警方表示，發生車禍後身體不適自行就醫，警方已要求他到案說明。

前鎮分局清晨4時10分許獲報，中山四路北上快車道發生交通事故，經草衙所、前鎮分隊員警前往查處，見一輛白色豐田轎車撞上中央分隔島還撞到了路樹，現場119救護人員說，抵達時已不見駕駛人影。

員警初步檢視車內，並無留有違禁品情事，先行將車輛通知拖吊保管，分隔島上路樹遭撞倒部分，除擺放交通錐警示外，並通知清潔隊處理。

警方上午聯繫上40歲賴姓車主，他向警方表示，車禍後身體不適，才會先行離開現場自行就醫，目前人正在公司上班，稍晚將前往警局說明。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上、3000元以下罰鍰；如汽車尚能行駛，而不儘速將汽車位置標繪移置路邊致妨礙交通者，處駕駛人新臺幣600元以上、1800元以下罰鍰。

前鎮分局呼籲，民眾若駕車肇事，不論車損嚴重性或責任歸屬，皆應依道路交通事故處理辦法第三條規定留於現場處理，並撥打110報案，以利警方後續調查及責任釐清。

轎車自撞分隔島並撞倒路樹。（民眾提供）

轎車自撞分隔島並撞倒路樹。（民眾提供）

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