市價逾10億！大選日海上丟包985公斤毒品 3嫌被起訴

鄭姓被告使用海上丟包毒品，漂流海岸線被民眾發現報警處理。（澎湖地檢署提供）

2024/03/22 13:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年總統大選期間，竟有毒梟異想天開，載運千公斤愷他命海上丟包，案經澎湖地檢署指揮巡、警偵破，並於今（22）日偵查終結，將被告3人

依法提起公訴。

起訴書指出，鍾姓被告受人委託尋找船長，自海外運輸第三級毒品愷他命至台灣，乃與鄭姓友人共謀以新台幣1500萬元代價，並由鄭先行取得前金140萬元，計劃利用總統副總統、立委大選選舉期間，執法機關忙於選舉，由鄭姓被告及其僱用印尼籍漁工「阿林」，於2024年1月12日晚間6時許駕船出海。

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2人駕駛鳥號漁船出貨至澎湖縣七美鄉外海，接運市價逾10億元愷他命39袋（淨重共985公斤）後，駛往彰化縣大城鄉外海，並於翌日即大選當日晚間5時20分許，將毒品綁上浮球、警示燈後拋入海中，由其他共犯前來接運，完成運毒工作後，便駕船返回澎湖縣白沙鄉鳥嶼。但因民眾在彰化縣大城鄉外海，發現有不明包裹擱淺在海岸，報警處理，攔截查獲大量毒品。

澎湖地檢署檢察官黃政德指揮相關單位組成專案小組追查，2024年1月17日至鄭姓被告住處、漁船搜索，扣得漁船、浮球、警示燈、現金14萬2000元等，並聲請法院裁定扣押鄭匯給弟弟銀行帳戶內犯罪所得100萬元，且向法院聲請羈押禁見獲准，持續向上溯源，查得鍾姓被告涉嫌，經檢察官指揮拘提無著旋即通緝，2024年2月7日農曆小年夜前夕，在高雄小港機場逮捕鍾到案，向法院聲請羈押禁見獲准。

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鄭姓被告與印尼漁工，使用鳥號漁船運送毒品海上丟包。（澎湖地檢署提供）

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