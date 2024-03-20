馬公市區今傳2起空地雜草火警 疑遭縱火可能性高

馬公中正國小對面空地傳火警，現場有工地圍籬。（記者劉禹慶攝）

2024/03/20 15:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公市區今（20）日傳出2起空地火警，讓消防人員疲於奔命，雖然火勢都順利撲滅，未釀成財物損失及人員傷亡，但空地雜草火警起因可疑，警消研判人為縱火可能性大，澎湖縣消防局火調小組已介入調查，警察局也調閱路口監視器，以釐清起火確實原因。

澎湖縣消防局指出，今天上午9時30分，鄰近國立澎湖科技大學的西衛六合路空地，突然發生雜草火警，雖然旁邊沒有住戶，但因濃煙隨著東北季風飄散，對面是馬公高中、旁邊又是澎科大，消防局緊急派車前往撲滅火勢。

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第二起火警，則是中午1時多，馬公中正國小斜對面的工地圍籬內雜草起火，由於現場在馬公市鬧區，引發不少人車佇足圍觀，消防車趕到後很快把火滅了，雖然沒有造成財物損失，但火警發生原因，引發眾人議論紛紛，同時引發人為縱火的聯想，1天之內接連2起無名火，讓馬公市民人心惶惶。

由於2起火警時間相近，又都是發生在空地旁雜草火警，西衛鄰近澎科大空地，原本是瓦斯分裝廠，因校地擴建遷移，已成為荒地；而馬公中正國小對面火警，起火點在工地圍籬內，而且僅靠鄰屋牆面，起火原因令外界質疑，警消已介入調查。

澎科大旁空地火警，消防車趕往馳援。（澎湖交通觀察日誌提供）

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