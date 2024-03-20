就愛偷蘋果！6旬男子行竊3次 5粒代價6千元

6旬男子就愛偷蘋果，偷3次得手2次，1次3粒，1次2粒，5粒蘋果吃下肚，南投地院法官判罰6000元。示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/20 12:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕6旬賴姓男子對蘋果情有獨鍾，每隔3、4天到全聯門市偷2、3粒蘋果，每粒售價各30、33元，第1、2次沒被抓，第3次口袋放2粒被發現，丟下蘋果拔腿就跑，經店家報警查出，賴男坦承就愛蘋果，有跟店家和解，仍被南投地院依竊盜罪名判處罰金6000元，該金額可在門市買180多粒蘋果。

這名63歲賴姓男子，是在去年7月底到南投縣內某全聯門市，拿了2粒總價60元的蘋果，沒有結帳就離開；8月初再到同家門市偷了3粒總價98元的蘋果，一樣順利得手，3天後再去該門市，將2粒蘋果放褲子口袋被店員發現，他丟下2粒蘋果後拔腿就跑，由於店家前兩次就發現偷走蘋果的為同一男子，因此這次決定報警。

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警方依監視器拍到畫面，循線找到賴男，賴男坦承就是想偷蘋果，共偷3次蘋果，每次拿回家的吃完就再去偷。賴男家庭環境還算小康，也跟店家和解，南投地院法官認為，賴男欠缺法紀觀念及尊重他人財產權的觀念，惟念其徒手竊取的手段尚稱平和，及其犯後坦認犯行的態度，並與告訴人達成和解，因此依竊盜罪名判處罰金6000元，若易服勞役1000元折算1天。

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