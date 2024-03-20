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人夫拋妻戀上女房仲 同學會老同窗「洗臉」：我的嫂子呢？

退休人夫棄糟糠妻另結新歡，遭原配提告求償，老同學竟選邊站「打臉」陳男。（情境照）

退休人夫棄糟糠妻另結新歡，遭原配提告求償，老同學竟選邊站「打臉」陳男。（情境照）

2024/03/20 07:42

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市陳姓退休人夫棄糟糠妻另結新歡，遭原配提告求償，陳男卻辯稱只是一般朋友，但多位出庭做證的老同學竟狠「打臉」，證稱同學會中兩人親密牽手跳舞、還介紹新歡就是他的妻子，法院認定兩人確有男女交往之情，判賠30萬元，可上訴。

原告閻女主張，與陳男婚姻關係仍存續中，被告林女2021年2月至同年7月與陳同居，且出雙入對宛如夫妻，還一同出入林女上班的房屋仲介公司，同年冬天共同參加陳男之同學會，及多次旅遊同宿。

陳還毫不避諱向他人介紹林女為其配偶，林亦未有否認或澄清，已逾普通朋友間正常社交往來所能容忍之範圍，請求被告連帶賠償100萬元。

被告則辯稱，陳與原告感情不睦，因年老還需兼差清償貸款，林女得知其遭遇及經濟問題後，才將房間以每月2500元出租予陳，兩人只是單純為房客及朋友關係，雖曾共同參加陳男同學會稱林女為「媳婦」僅是開開玩笑。

不過，多位陳男老同學證稱，聚會中被告2人都是手牽手、有親密行為且一起跳舞，陳主動介紹林是他的「媳婦」（妻子），當時有同學驚訝的追問那嫂子呢？陳直接言明「要辦離婚了！」，隔一段時間以後，林女還請求陳男老同窗要幫她。橋頭地院認依此可證被告間非僅一般朋友關係，確有男女交往之情。

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