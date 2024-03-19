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室內裝修師赴泰學製毒 竟在家中神明廳前設大麻農場

陳男竟在自家神明廳前種大麻。（記者姚岳宏翻攝）

陳男竟在自家神明廳前種大麻。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/19 13:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕33歲陳姓室內裝修師遠赴泰國學習栽種大麻技術，再於自己在嘉義市的透天厝內種大麻，並自產自銷，利用網路群組販毒，警方鎖定身分逮人，發現他竟在家裡的神明廳前種植97株大麻，另搜出大麻成品2.2公斤，市價逾千萬元，警詢後依製毒重罪送辦。

警方調查，陳男有水電專門技術，本來是上網自學，後來覺得成效不好，隨即赴泰國學習栽種技術，返國後自行種植，再於網路尋得買家後，透過「埋包手」將大麻送到下游買家周遭，完成交易，可說是產銷一條龍。

台北市松山警分局執行「安居專案」於網路巡邏時，發現有人透過公開通訊軟體組建第二級毒品大麻銷售群組，警方專案小組長時間跟監蒐證，掌握犯嫌行蹤，本月前往嘉義市西區一處人煙稀少的雙拼透天厝內，破獲陳姓主嫌所經營的大麻栽種場。

警方當場查扣大麻97株、大麻成品2283.4公克、大麻煙彈22支、栽種用燈具、點鈔機、封膜機、水質過濾器、PH檢測劑、空氣過濾系統、肥料組、生根劑、烘乾設備等不法事證。

陳姓被逮後表示，由於台灣種大麻的風險太高，而他種出來的大麻品質不輸泰國產地，近期已花費近200萬元取得當地相關執照，準備赴泰發展，未料計劃尚未實施，即遭警方查獲。

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警方逮在自家種大麻的陳姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮在自家種大麻的陳姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

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