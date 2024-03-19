照顧員推輪椅疏忽致身障者左腳趾骨外露 與基金會共判賠25萬

翁姓照顧員推輪椅疏忽致吳姓身障者左腳趾骨外露，士院民庭命翁男應與雙連視障關懷基金會連帶賠償吳女25萬多元。（資料照）

2024/03/19 11:15

〔記者溫于德／台北報導〕雙連視障關懷基金會派翁姓男照顧員照顧吳女，3年前翁未使用正確斜坡輪椅推行方式，導致吳女從輪椅上摔落釀左腳趾骨外露。士林地院依過失傷害罪對翁判得易科罰金之刑2月，另命翁與基金會應連帶賠償吳女25萬多元；刑、民均可上訴。

判決指，翁男受雙連視障關懷基金會派遣，是身心障礙者臨時及短期照顧服務人員，2021年11月12日翁受派陪同吳女赴馬偕醫院就診後，以手推動乘坐輪椅的吳女行經雙連捷運站外。

請繼續往下閱讀...

然翁男卻疏於注意推動輪椅應保持平穩速度，也沒留意路上的障礙物及不平的路面，導致輪椅車輪卡在路面凹陷處，釀吳女重心前傾而跌落路面，受有左腳趾骨外露等傷勢。士院刑庭依過失傷害罪對翁男判刑2月、得易科罰金6萬元。

民事部分，吳女向翁男求償醫藥費、交通費、看護費、撫慰金等，共97萬多元，且因翁男受雙連視障關懷基金會督導、考核及培訓，同時要求雙連視障關懷基金會負起連帶賠償責任。

翁男說他曾多次提醒吳女乘坐輪椅時要繫安全帶、外出要穿鞋，吳女都置之不理，如果吳女有聽他的話，當時不至於發生這起意外，否認賠償責任。

雙連視障關懷基金會則說翁男是獨立照顧服務工作者，並與吳女成立勞務承攬契約，翁男也要填寫身障者服務紀錄表，這就代表翁男是受吳女指揮監督、並非基金會，同樣否認賠償責任。

士院民庭指雙連視障關懷基金會得標的是台北市社會局的標案，並非只是單純媒合個案照顧，也包含辦理在職訓練；再根據協議書內容可知，照顧服務員需受雙連視障關懷基金會的監督與考核，故認基金會與翁男間距僱用關係，而需負起連帶賠償責任。

士院民庭考量這場意外吳女應獲賠50萬多元，但審酌原、被告各應負擔五成的責任，故命翁男與雙連視障關懷基金會應連帶賠償吳女25萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法