玉山2.5個月登山意外19件釀6死10傷 玉管處點出2大原因

玉山園區計有7大步道系統，並以0至6數字作為難易度6個等級之劃分。（圖由玉管處提供）

2024/03/18 14:20

〔記者謝介裕／南投報導〕據玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）統計，今年1月至今（18）日約兩個半月，玉山園區共發生19件登山意外，造成6死10傷悲劇發生，更凸顯登山安全的重要。

玉管處表示，玉山園區位居台灣中央高山地帶，幅員面積廣達10萬多公頃，且以高山及河谷地形為主，叢山林立地勢險峻，屬於山域型國家公園，加上多樣性的動植物生態，深受國人喜愛。

請繼續往下閱讀...

惟從一月起迄今，已發生19件登山意外，玉管處進一步探討分析發現，對路況不熟致迷路不慎滑倒受傷或引發慢性病、高山症等狀況發生的最多，共有13件釀10人受傷，另3件3人平安獲救。

而另一個原因，則是登山經驗與技術不足，尤其入冬以來，玉山群峰天候多半在冰點上下，不僅步道結冰霜濕滑，強烈冷氣團來襲時還會下雪或下冰霰，更增添攀登的困難度，以致有5件5人不慎墜谷罹難，另一起則是吳姓男子於前天（16）挑戰玉山前峰時，不慎從邊坡跌落傷重死亡。

玉管處說，目前園區共有7大步道系統，且以0至6的數字編號作為步道難易度等級，又步道間常可相互連貫，所以步道可說是民眾親近玉山園區遊憩的重要途徑，也是屬於較具探險挑戰型態之野外活動，因此提醒民眾出門攀登前，務必做好萬全的準備，包括備齊裝備及糧食、熟知登山技巧、注意天意變化、吸收野外活動知識及須知、做好必要體能訓練等等，才可望將意外發生率降至最低。

南投縣消防局救援人員在玉山八通關險峻峭壁上援救受困山友下山情形。（資料照，南投縣消防局提供）

南投縣消防局救援人員在玉山冰天雪地的險惡山域中搜救失聯山友情形。（資料照，南投縣消防局提供）

玉山國家公園深受國人喜愛，惟今年頻傳登山意外，引發各界關注。（圖由玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法