玉山2.5個月登山意外19件釀6死10傷 玉管處點出2大原因
2024/03/18 14:20
〔記者謝介裕／南投報導〕據玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）統計，今年1月至今（18）日約兩個半月，玉山園區共發生19件登山意外，造成6死10傷悲劇發生，更凸顯登山安全的重要。
玉管處表示，玉山園區位居台灣中央高山地帶，幅員面積廣達10萬多公頃，且以高山及河谷地形為主，叢山林立地勢險峻，屬於山域型國家公園，加上多樣性的動植物生態，深受國人喜愛。
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惟從一月起迄今，已發生19件登山意外，玉管處進一步探討分析發現，對路況不熟致迷路不慎滑倒受傷或引發慢性病、高山症等狀況發生的最多，共有13件釀10人受傷，另3件3人平安獲救。
而另一個原因，則是登山經驗與技術不足，尤其入冬以來，玉山群峰天候多半在冰點上下，不僅步道結冰霜濕滑，強烈冷氣團來襲時還會下雪或下冰霰，更增添攀登的困難度，以致有5件5人不慎墜谷罹難，另一起則是吳姓男子於前天（16）挑戰玉山前峰時，不慎從邊坡跌落傷重死亡。
玉管處說，目前園區共有7大步道系統，且以0至6的數字編號作為步道難易度等級，又步道間常可相互連貫，所以步道可說是民眾親近玉山園區遊憩的重要途徑，也是屬於較具探險挑戰型態之野外活動，因此提醒民眾出門攀登前，務必做好萬全的準備，包括備齊裝備及糧食、熟知登山技巧、注意天意變化、吸收野外活動知識及須知、做好必要體能訓練等等，才可望將意外發生率降至最低。