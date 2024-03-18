剴剴對不起！民眾自發寫卡片 張貼雙北市府門口

「剴剴對不起」的串聯行動在雙北市政府門口張貼手寫卡片，並放花悼念。（記者賴筱桐攝）

2024/03/18 12:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕1歲10個月大男嬰「剴剴」遭保母虐死事件，引發社會大眾憤慨。有民眾自發性在網路發起「剴剴對不起」串聯活動，在新北市與台北市政府大門口張貼手寫卡片悼念，並附上花束，卡片內容寫著：「剴剴，請把悲傷留給我們，帶著我們的祝福在天遨遊……」，字句令人鼻酸。

這場活動的發起人署名為「愛孩子的家長」（非家屬），從「剴剴」去年12月24日平安夜過世日當天起算，第12週3月17日、第15週3月31日、第16週4月7日，共3週擇週日1天自發行動，在雙北市政府大樓的指定位置，統一手寫耶誕卡片張貼在指定地點，並放花悼念。

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耶誕卡片內容為「#剴剴對不起」，並寫上：「剴剴，請把悲傷留給我們，帶著我們的祝福在天遨遊……」目的是要求政府正視兒虐，嚴懲殺童兇手。

有民眾寫道：「對不起，這個社會沒有好好接住你，曾經害怕、恐懼、疼痛、無助、煎熬都已經結束，希望你已化作天堂裡快樂幸福小天使，每天只有歡笑與安心……」。

還有人寫說，「剴剴的生命已結束，但黑暗故事是否繼續，社會安全網不安全，孩子的傷痛誰來接？希望司法給予公平的審判。壞人總是被輕判，但被害人的人權呢？」

民眾的手寫卡片內容提及「社會安全網不安全，孩子的傷痛誰來接」？（記者賴筱桐攝）

民眾手寫卡片道出對虐童案受害者「剴剴」的不捨與心疼。（記者賴筱桐攝）

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