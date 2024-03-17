台南1家4口洗澡一氧化碳送醫幸獲救

台南消防人員勘查一家四口一氧化碳中毒的住宅，燃氣熱水器安裝在加裝窗戶的陽台，窗戶關閉時形同室內狀態。（圖：南市消防局提供）

2024/03/17 13:16

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區南功街1戶透天厝，16日深夜11點多1家4口相繼傳出2人暈眩，接著頭暈倒地，另外2人身體也感不適，趕緊通報消防局119。消防人員獲報到場，使用五用氣體探測器偵測到一氧化碳數值高達194PPM，即打開窗戶通風，並將3名大人及1名男童送醫，幸消防人員及時救援，這1家4人都在成大醫院接受治療。

事發當晚，南市消防局119接獲報案後派遣德興、永華及南門等消防分隊救護車迅速趕往現場，消防人員進入該民宅協助通風，並將當時輪流洗澡的1家4口移到安全地點並送醫急救。

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消防人員初步勘查，事故發生原因可能是該住宅的屋外型瓦斯熱水器安裝在陽台，陽台有安裝窗戶且是關閉狀態，而熱水器燃燒不完全加上通風不良，導致一氧化碳濃度升高。這事故再次提醒民眾家用熱水器安裝的安全重要性。

南市消防局第七大隊長石家源呼籲市民，熱水器的安裝必須遵循安全指南，優先選擇安全的安裝形式，在室內安裝時應選用有強制排氣外出型熱水器或電熱水器，平日並定期檢查熱水器的運作及通風狀況，防範類似一氧化碳蓄積在室內的狀況意外發生。

台南市長黃偉哲與消防局長李明峯都說，三月春天乍暖還冷，民眾使用熱水器要牢記「要合格標示、要正確型式、要安全安裝、要定期檢修及要保持通風」等5要原則，才能保障安全無虞。而昨晚受傷的1家4口都還在醫院接受治療，消防局強調，熱水器應裝設在戶外；若安裝在室內則應選用強制排氣外出的熱水器，請民眾牢記並檢視自家環境安全有無達標。

消防人員用氣體探測器在發生疑似一氧化碳中毒的台南民宅偵測到一氧化碳數值高達194PPM。（圖：南市消防局提供）

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