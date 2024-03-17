台南1家4口洗澡一氧化碳送醫幸獲救
2024/03/17 13:16
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區南功街1戶透天厝，16日深夜11點多1家4口相繼傳出2人暈眩，接著頭暈倒地，另外2人身體也感不適，趕緊通報消防局119。消防人員獲報到場，使用五用氣體探測器偵測到一氧化碳數值高達194PPM，即打開窗戶通風，並將3名大人及1名男童送醫，幸消防人員及時救援，這1家4人都在成大醫院接受治療。
事發當晚，南市消防局119接獲報案後派遣德興、永華及南門等消防分隊救護車迅速趕往現場，消防人員進入該民宅協助通風，並將當時輪流洗澡的1家4口移到安全地點並送醫急救。
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消防人員初步勘查，事故發生原因可能是該住宅的屋外型瓦斯熱水器安裝在陽台，陽台有安裝窗戶且是關閉狀態，而熱水器燃燒不完全加上通風不良，導致一氧化碳濃度升高。這事故再次提醒民眾家用熱水器安裝的安全重要性。
南市消防局第七大隊長石家源呼籲市民，熱水器的安裝必須遵循安全指南，優先選擇安全的安裝形式，在室內安裝時應選用有強制排氣外出型熱水器或電熱水器，平日並定期檢查熱水器的運作及通風狀況，防範類似一氧化碳蓄積在室內的狀況意外發生。
台南市長黃偉哲與消防局長李明峯都說，三月春天乍暖還冷，民眾使用熱水器要牢記「要合格標示、要正確型式、要安全安裝、要定期檢修及要保持通風」等5要原則，才能保障安全無虞。而昨晚受傷的1家4口都還在醫院接受治療，消防局強調，熱水器應裝設在戶外；若安裝在室內則應選用強制排氣外出的熱水器，請民眾牢記並檢視自家環境安全有無達標。