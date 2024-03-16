無紙本拘票無權抓嫌犯 法界建議電子拘票補漏洞

高雄地院法官認定警方未出示拘票正本，拘提不合法，當庭釋放李彥廷（左）。（資料照，記者黃佳琳攝）

2024/03/16 23:32

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄地檢署懷疑津棧負責人李彥廷從中國進口含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉，聲請羈押，未料高雄地院改諭知80萬元交保後，李卻行蹤成謎，雄檢趕緊發出拘票逮人，但他以警方出示的是手機內拘票照片，非正本，向雄院聲請提審，並成功獲釋，雖然檢警之後補正程序聲押獲准，惟法界認為此事凸顯法律不足，研議電子拘票刻不容緩。

刑事訴訟法第77條規定「拘提被告，應用拘票」，而我國實務上對於拘票等令狀的見解，目前仍限於「紙本」，因而會出現院檢察覺嫌犯有逃亡之虞，簽發拘票展開拘提時，每個警察手中都要有一張紙本拘票，看到嫌犯才有以強制力限制其人身自由的法源依據；反之，警察手上若沒有拘票，即使跟嫌犯面對面，仍只能眼睜睜看他從容離去，束手無策。

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以李彥廷例子來說，檢方發現他交保後失聯，認定已達「有事實足認為有逃亡之虞者」的拘提要件，第一時間就簽發拘票，請警察撒網找人，但因法律要求拘票應採紙本，如果發動50組人馬出去協查，就要核發50張拘票，耗時耗力且沒效率，拖延拘提時間；且其他組人馬在路上看到李彥廷，也必須要向檢察官聲請拘票，才能合法拘提。

曾任法官的律師張道周指出，民事與行政訴訟案件的卷證都在當事人手上，已有不少程序電子化，但刑事訴訟的相關卷證涉及犯罪證據、當事人隱私、人身自由的剝奪，為了避免被竄改，均統一由國家保管，若也採電子化，遭到駭客入侵，可能會出現較嚴重的後果。

但張道周直言，法務部、司法院、高檢署、警政署和調查局等五個機關已共同建置「司法聯盟鍊」，把證據數位化並上鍊，確保齊一性以及可供驗真性，只要相關設備與軟體能夠優化，採行「電子拘票」不只能提高拘提合法性，更能有效地拘提嫌犯到案。院檢只要核發電子拘票，每位收到的警察就有權合法拘提嫌犯，不用再因沒有紙本而制肘。

張建議，在刑訴法第77條、79條的拘票規定中，新增電子拘票的定義與送達條款，另授權訂定子法，明定電子拘票的格式、防偽、核發、驗真等較細部的技術性規範，確保其公正性能夠達到紙本的效果；此外，受拘提人收到電子拘票，也應讓他有從第三方驗證的途徑，以免遭到詐騙集團濫用。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔也認為，電子拘票可提高拘提效率，方向正確，再加上行政院近期提出的電子簽章法修正案，相輔相成；曾任法官的律師林玉蕙指出，電子化時代可考量電子拘票，另應規定到案後，交付實體紙本給被告，否則拘提程序不合法。

一名台北地院法官與一名高等法院法官則強調，電子拘票不只可提高拘提效率，縮短時間差，降低嫌犯逃亡的風險，也可讓檢察官與法官在簽發時更為機動，不再必須跑回地檢署或法院才能處理，但兩人提醒，刑事證據的真實性、隱私性與一致性非常重要，司法院跟法務部的硬、軟體必須跟上相對應的規格，才能有效確保當事人權益。

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