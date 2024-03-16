校園割喉案愛兒枉死 父出席「孩想陪你長大」音樂會籲修法

楊父表示，「子不教父之過」，只靠老師和司法緩不濟急，家庭環境和教育才是最根本的問題所在。圖為楊生告別式。（資料照）

2024/03/16 13:49

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市土城區在去年耶誕節發生校園割喉案，楊姓學生無辜喪生，楊生父親與關心事件的「孩想陪你長大」團體發起相關活動，訴求修法，今（16）日在台北市中正紀念堂自由廣場牌樓舉行音樂會，板橋區政顧問石一佑代楊父轉發聲明稿。楊父說，他今日站出來呼籲修法，懇請大眾支持家長需要一同負擔刑事責任，還有「少年事件處理法」修法方向不應該無差別的用年齡給予絕對的保護，讓心狠手辣之人無法無天。

楊父表示，他以兒子為榮，兒子卻在理當安全的校園，因善意提醒擅自進入班級的少女要愛惜公物，不要破壞班上的東西，隨後遭帶刀的少年殺害，二人事後毫無悔意，少事法說要給少年重新開始、再教育、受教化的機會，有誰要給他的兒子重生的機會？

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楊父指出，涉案二人的偏差紀錄罄竹難書，少事法放他們回歸校園、社區，學校不知道他們過往的紀錄，也沒有能力控管，「為了他們的回歸，周遭無辜的孩子到底要付出多少代價？校園應該是讓孩子專心學習，讓父母安心託付的地方，我們怎麼會想到，到校竟是赴死？」

楊父說，他同意行為偏差需要矯正、需要教育、不應該無差別貼標籤，但涉案二人「睜眼說瞎話的狡辯和態度」已證明過往的教育和輔導完全無效，二人反而比一般民眾更清楚如何卸責，「他們的心機和奸巧已經不輸成人」，而且二人與二人父母早已脫產，無賠償能力，受害者失去家人，也求償無門。

「其實事情發生了，這社會未來會怎麼樣，已經與我們無關，我們大可以什麼事都不管」，楊父話鋒一轉表示，但他一想到自己勉勵兒子要「見義勇為、明辨是非」，就更要告訴自己不能因為悲痛而懦弱地一走了之，今日出席活動是希望可以促進修法，讓家長需要一同負擔刑事責任，還有少事法修法方向不應該無差別的用年齡給予絕對的保護，讓心狠手辣之人無法無天，呼籲大眾重視、一同補起社會安全網。

楊父表示，「子不教父之過」，只靠老師和司法緩不濟急，家庭環境和教育才是最根本的問題所在，大眾也是人權的集合，大眾安全不應被漠視，他更不希望再有下一個受害者，希望促進修法，未來他在天堂與兒子相會時，可以驕傲的說「你爸爸我，有完成我們在人世間的共同使命」。

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