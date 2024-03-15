彰化女負氣失蹤1年多！鬆口可加LINE好友 老爸感動萬分

警員許宏榮（左）在台中市霧峰區中正路統一超商尋獲王女。（芳苑警分局提供）

2024/03/15 19:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大城鄉王女離家多時，已1年多未與家人聯繫，被通報為失蹤人口。近日因為「剴剴受虐案」，家人十分擔心王女的動向，因此拜託警方協尋。芳苑警方受理後展開「尋人任務」，日前在台中霧峰找到王女，雖然王女仍拒絕返家，但員警促成她跟父親結為LINE好友，爸爸說，「跟女兒加LINE，他等了好久」。

負責尋找王女的是芳苑警局第三組巡佐許宏榮，他根據家人提供的線索，研判王女可能落腳在台中市，他在霧峰區中正路一間超商尋獲王女。王女向許宏榮表示，由於個人因素離家到台中市生活，這段時間靠著自已打工賺取生活費，多次變換電話號碼，就是不想讓家人找到。她當下拒絕返家，也反對家人前來探視，員警無奈之下，先行協助王女辦理撤尋，也苦苦勸王女與父親聯繫。

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許宏榮見王女心軟，主動撥打電話給王父，並鼓勵王女直接與父親對話，王父聽到女兒叫一聲「爸」。員警進一步慫恿女兒跟父親結為LINE好友，女兒答應，父女成為LINE好友。王父頻頻向警方感謝說，他早想跟女兒結為好友，以便雙方互報平安，只是不敢開口，這次真的很謝謝警方。

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