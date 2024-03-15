「死亡互助會」吸金2億「人死太多」賠不出解散 會員提告敗訴

「台灣善助慈助慈善關懷協會」吸金2億做善事，成立8年後「人死太多」賠不出，宣告解散。示意圖。（資料照）

2024/03/15 12:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子2012年成立「台灣善助慈助慈善關懷協會」，宣稱每月只要繳2千元，不但可以幫助弱勢，死後還能領回所繳善款加上20%補助，協會成立後吸引2千多位老人加入，吸金2億多元，但成立8年後，因「人死太多」賠不出錢，協會宣告解散，「還活著」的會員拿不回錢不滿提告，但刑、民事部分都不成立。

判決指出，「台灣善助慈助慈善關懷協會」以關懷社區銀髮族、成立日間照顧中心、幫助弱勢為由，對外宣稱只要付1500元入會費，加上每月2千元的會費，申請加入會員沒有年齡、健康限制，就算罹癌也能參加，會費除了用來幫助弱勢，死後還能領回所繳善款加上20%補助，吸引全台2千多位長輩拿出「棺材本」加入，金額逾2億元。

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2020年9月，「台灣善助慈助慈善關懷協會」成員從高峰2千人死到不足600人，協會發出「入不敷出」宣告解散，有會員繳了1百多萬血本無歸，這群「還活著」的會員拿不回錢不滿提告，但檢方偵查後，認定協會不具保險性質，而且「互助救助」，且林男和現任理事長王男在協會正常運作時，都有把錢加上福利金還給過世會員，因此認定沒有不法，偵結處分不起訴。

被害人不滿聲請再議，也被高雄高分檢駁回；其中一名梁姓被害人的兒子認為老爸繳了11萬多元，結果死後一毛錢都拿不回來，提告求償15萬餘元，高雄簡易庭審理時，林男和王男辯稱，協會如果是正常運作時，不可能不給錢，但協會已2020年9月宣告解散，梁翁是在2021年4月往生，不可能再賠錢給他。

法官認為，林男等人已被檢方不起訴處分，且梁男也沒有在父親死亡後向協會請求往生慰問金發放，協會後來因營運困難而撤銷登記並停止運作，難以認定林男等人侵權行為，判梁男敗訴；梁男不服提上訴，二審法官認為原審判決並無違誤，再駁回梁男之訴，全案定讞。

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