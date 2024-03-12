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婦領64萬「給女兒買車」被警攔 家屬氣炸：上回被騙200萬。

婦人提領64萬元受員警詢問時回稱「要給女兒買車」，卻答不出要購買的車款與種類。 （警方提供）（記者湯世名攝）

婦人提領64萬元受員警詢問時回稱「要給女兒買車」，卻答不出要購買的車款與種類。 （警方提供）（記者湯世名攝）

2024/03/12 14:47

〔記者湯世名／彰化報導〕1名56歲婦人日前到金融機構提領64萬元，引起行員警覺向警方通報，婦人接受員警詢問時回稱「要給女兒買車」，卻答不出購買的車款，員警發現是遭詐騙，立即通知其家屬前來，家屬氣炸稱，婦人之前就曾被詐騙集團騙約200萬元，沒想到這次差點被騙第2次，還好警方攔詐保住辛苦錢。

鹿港警分局外中派出所長洪文烽、警員鄭文傑，3月7日執行轄區守望勤務時，接獲福興鄉某金融機構行員通報，有1名婦人提款64萬元表示要給其女兒買車，說詞閃爍疑似遭詐騙，洪、鄭2員立即前往查看。

員警詢問婦人提領64萬元的用途時，婦人堅稱要買車給女兒，但追問要購買的車款、種類時，婦人都答不出來，於是警方打去婦人所稱的營業所詢問，也無法確定婦人有向其公司購車，經警方查看手機通訊軟體內有許多假投資群組，確認婦人是遭到詐騙，立即通知家屬前來。

家屬到場後氣急敗壞向警方表示，家中沒有購車的需求，並向警方稱先前婦人就曾被詐騙約200萬元，沒想到這次又差點被騙，還好行員及警方成功攔阻。員警則表示，被騙1次，還是有可能被騙第2次，詐騙集團都誆稱投資可保證高獲利、投資獲利翻倍等，讓民眾在利慾虛心下將辛苦錢投資進去，發現被騙已為時已晚。

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