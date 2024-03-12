里長里辦前郵箱被拆槓上同黨王世堅 王親自出庭不排除調解

民進黨立委王世堅。（記者溫于德攝）

2024/03/12 11:54

〔記者溫于德／台北報導〕台北市大同區隆和里長沈春華里辦公處被檢舉在騎樓擺放郵箱，去年被當時擔任議員的立委王世堅痛批是「魚肉鄉民」、「大惡棍」，沈決定將王告上法院，求償60萬元並於臉書刊登本案判決主文。台北地院上午開庭，王世堅雖親自應戰，但也不排除進行調解。

王世堅說，當時他身為議員，因民眾向他陳情有路霸，而沈春華是我們選區的里長，又是民進黨籍，經相勸未果，才請環保局跟警方強制把郵箱搬走，後來是她們先發動民眾到議會向蔣萬安市長陳情，同時也向我的對手陳情，也是她們先去公布好像我是基於初選恩怨，因為我跟她的老闆何志偉委員初選，我才故意去要求強制搬離，藉此污辱我。

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王進一步指，她們可以公然在媒體報導下、在議會的質詢殿堂上面，假借質詢市長污辱我，做這麼多污辱我的事情 我當然會憤怒的回一兩句話；王說，她們是怎麼樣的人，地方自有公評，她們好自為之，我也不會跟她們有什麼瓜葛，王自己也是擔任公職，是為社會是為選民服務。

王還提到，里民向他陳情指她們路霸占用騎樓，妳身為里長身為公職，妳沒有服務里民，沒有為民，還魚肉鄉民這當然不對，且妳佔據私有騎樓，把它當作自家的倉庫，基本就不對。

王也表示有里民曾向他反應因髒亂而滋生很多蚊蟲，導致一名剛出生的嬰兒被小黑蚊咬，經他客氣相勸無用，當然就必須多一點強制的作為；王同時請法官搜尋當初社會反對「路霸」時，曾有一個名為「行人地獄」的行動，她們都參與要廢除行人地獄，卻嘴巴講一套實際做一套，不過他也懇請她們這個事情大家就這樣子算了。

沈春華的律師說，兩造在檢方其實刑事案件，但因委員（指王世堅）未出庭，沈才提民事告訴，另里長是認為委員在用語上攻擊到里長與里民的信賴關係，但里長有調解意願；至於委員提到里長與何委員（指何志偉）部分，律師說，里長平常是行政中立的。

然王世堅指律師有所不知，沈春華的先生就是何志偉辦公室的主任，如果要誹謗，是她們誹謗我在先，只是我完全不計較，她們還在臉書上對我發動多少波的人身攻擊；講到激動處，王以台語強調：「她可以打我，我的手只是擋一下」，她們侮辱我的超過我講她一句的十倍。

王世堅也說，檢方傳他兩次之所以未到，都是因為立法院剛開議，他剛報到，不能跟立院請假，所以他有向法院（應為地檢署）請假，但他有把整件事寫下來，簡單的向檢察官報告。法官庭末確認雙方都有和解意願，預計將本案移赴調解全案後核辦。

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