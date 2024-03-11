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汽車旅館撿到黑皮箱 打開驚見2把槍、104顆子彈和火藥包

汽車旅館員工打掃發現客人遺留黑色手提箱，打開驚見手槍跟子彈，嚇得報警。槍枝示意圖。（資料照）

汽車旅館員工打掃發現客人遺留黑色手提箱，打開驚見手槍跟子彈，嚇得報警。槍枝示意圖。（資料照）

2024/03/11 23:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣某汽車旅館員工在打掃房間時，發現客人遺留的一只黑皮箱，打開發現裡面竟有2把手槍，還有104顆子彈跟擊發用的火藥包，以為客人準備要「幹大事」，嚇得趕緊報警，警方獲報逮捕蔣姓男子。彰化地院審理，發現蔣男另涉強制罪、違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防治條例等罪，判刑10年6月徒刑，併科罰31萬元罰金。

判決書指出，2022年8月某日早上11點多，彰化某汽車旅館打掃工人進去蔣男已退房的房間打掃，發現現場遺留一只黑色手提箱，打掃工人打開手提箱發現，裡面竟然有手槍、子彈等物，嚇得趕緊報警處理，警方獲報追查逮捕蔣男，並從其自小客車起出海洛因、安非他命等毒品，意圖販賣。

判決書指出，蔣男坦承擁有其槍枝，表示從2022年5月起，陸續在網路購買槍管、金屬撞針、金屬擊錘、金屬彈簧、彈匣等槍枝零件，甚至連子彈也在網路購買，警方查獲時，蔣男擁有具殺傷力非制式手槍一把，另有一把半成品，同時具殺傷力子彈104顆、雙基發射火藥包、黑火藥、空氣手槍一支等，也查獲海洛因10包及安非他命10包等毒品。

經查蔣男於2022年7月期間，為追求在養生館工作的甘女，竟要求對方不要再養生館工作，跟他遠走高飛，但遭甘女拒絕，蔣男惱羞成怒，將甘女硬拖上車，後來經報警，蔣男才中途放人，才未構成進一步傷害。

彰化地院審理，甘女表示不願追究，法官認為，蔣男涉犯強制罪，另轉讓安非他命（驗餘數量1.4270公克）給他人。又未經許可，非法製造具殺傷力手槍跟子彈，對社會治安及他人生命、身體安全構成潛在威脅，念其並未擁槍自重，或提供不法幫派、歹徒從為，因此依非法製造非制式手槍罪，判刑10年，併科罰金30萬元、非法持有子彈罪，判刑7月，併科罰金2萬元、強制罪判處3月、轉讓禁藥罪判處7月，應執行10年6月徒刑，併科罰金31萬元。

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蔣男在網路購買槍枝零件改裝具殺傷力手槍，彰化地院依違反槍砲彈藥管制條例等罪，判刑10年6月徒刑，併科罰31萬元罰金。（記者陳冠備攝）

蔣男在網路購買槍枝零件改裝具殺傷力手槍，彰化地院依違反槍砲彈藥管制條例等罪，判刑10年6月徒刑，併科罰31萬元罰金。（記者陳冠備攝）

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