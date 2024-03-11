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逼少女賣淫還拘禁凌虐 竹聯弘仁會分會長遭訴

竹聯幫弘仁會三峽分會長陳昊恩。（資料照）

竹聯幫弘仁會三峽分會長陳昊恩。（資料照）

2024/03/11 17:20

〔記者王定傳／新北報導〕竹聯幫弘仁會三峽分會長陳昊恩，平日在新北三峽經營刺青店，實際卻把堂口當成拘禁、脅迫少女賣淫的地點，他們除脅迫少女賣淫，還以菸蒂燙人、逼吞菸蒂、熱熔膠毆打、鎮暴槍射擊、點燃仙女棒黏在少女身上等方式凌虐少女，新北地檢署今依違反兒少性剝削、組織犯罪等罪起訴陳昊恩及其5名幫眾、與3媒介少女賣淫者共9人。

檢警調查，陳男等人從去年6月28日起至8月間，以欠債要賣淫「贖身」，把這名被害少女關押在刺青店小房間內，動輒毆打、綑綁、凌虐逼迫少女以每天2次頻率賣淫，總計媒介74次。

檢警調查，同年7月間，被害少女因不願再賣淫，曾在性交易結束後逃脫，怎料，陳男得知後火大不已，竟命手下把少女抓回來，命手下以鎮暴槍裝BB彈或玻璃彈射擊少女全身、持菸蒂燙她、逼她吞菸蒂或是掌摑、打頭、矇眼以熱熔膠毆打等方式予以凌虐。

檢警調查，被害少女遭到凌虐後，被迫繼續賣淫，但她因不堪虐待與賣淫，再次逃脫，陳男仍不罷手，於8月3日命手下將少女押回，再次動手拘禁凌虐，除命手下把她綁在鐵椅上、強脫衣物外，還以「持鎮暴槍裝BB彈或玻璃彈射擊全身、西瓜刀背劃皮膚、熱熔膠毆打、輪流拿菸蒂燙她、逼吞菸蒂」等方式凌虐，甚至持球棒打後腦杓、強灌烈酒、將點燃的仙女棒黏在少女胸口及手臂，拘禁凌虐行為持續至8月10日，總共8天；事後少女趁隙逃跑才脫離魔掌。

不僅如此，陳男因不滿一名少年幫眾打量他妻子腿部，竟夥同手下予以毆打，共犯甚至持刀砍少年大腿，少年因此受傷住院，他出院後打算退出幫派，怎料，陳男竟予以恫嚇：「不交50萬，就不能退」，逼少年簽下50萬本票一張，命他每月給付1萬5千元；此外，陳男還因不滿一名成年男子亂放話，夥同手下拘禁他6天，並以籐條毆打、打火機燒毛髮等方式凌虐。

檢方依可處10年以上徒刑的「意圖營利而以脅迫方法使少年為有價性交行為」罪嫌、可處3年以上10年以下徒刑的「主持及指揮犯罪組織」罪嫌及刑法加重私刑拘禁等罪嫌起訴陳男；其他成員也同樣被依違反兒少性剝削、組織犯罪等罪嫌起訴。

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