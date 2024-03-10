聯結車翻覆壓頂！重傷台中母子轉加護病房 肇事司機送辦

警方晚間訊後將蘇男依過失重傷害罪嫌送辦。（民眾提供）

2024/03/10 21:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓母親今天開車載吳姓兒子前往補習途中，行經大坑東山路時遇飛來橫禍，遭失控翻覆聯結車砸中，休旅車當場壓扁，母子也受重傷，蘇姓司機下午出院後製作筆錄，雖喊冤表示沒超速也有踩煞車，因過彎時抓不到重心才翻車，但警方仍在晚間依過失重傷害罪嫌移送法辦。

59歲蘇男當時駕駛聯結車沿東山路往市區方向行駛，在內側車道過彎時突向右傾斜翻覆，砸中同向在外線車道的右前方休旅車，除導致休旅車嚴重擠壓扭曲變形，43歲廖姓母親、19歲吳姓兒子也受困車內，經緊急救出目前2人仍在醫院加護病房治療觀察中。

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今天下午因輕傷先出院到第五分局製作筆錄的蘇男說，車上載的培養土約30幾公噸，沒有超載問題，當時開車時速大概40、50公里，速度並不快，過彎時也有踩煞車試圖控制車身及方向，因突然抓不到重心也煞不住，接著就感覺到車斗逐漸向右傾斜翻車。

至於媒體詢問是否要對受傷母子道歉或表示，但蘇男不發一語，臉色凝重就上警車，警方晚間訊後，將全案依過失重傷害罪嫌，移送台中地檢署偵辦，同時將持續釐清確實肇事原因究責。

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