台中母子車禍命危！聯結車司機：沒超載沒超速 「過彎抓不到重心」翻車

蘇男到警局製作筆錄喊冤，車速未過快。（民眾提供）

2024/03/10 19:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓母親今天上午開車載吳姓兒子前往補習班，途中行經大坑東山路時遇飛來橫禍，遭失控翻覆聯結車砸中，休旅車當場壓扁母子也受重傷搶救中，受輕傷的聯結車蘇姓司機下午出院後到警局製作筆錄，對於是否車速過快質疑，他喊冤表示當下沒有超速也有踩煞車，因過彎時抓不到重心才翻車。

這起重大車禍發生在今天上午9時16分，59歲蘇男當時駕駛聯結車沿東山路往市區方向行駛，在內側車道過彎時突向右傾斜翻覆，當場砸中同向在外線車道的右前方休旅車，除導致休旅車嚴重擠壓扭曲變形，43歲廖姓母親、19歲吳姓兒子也受困車內，經緊急救出廖女已無生命跡象，吳男也重傷意識模糊，目前2人仍在慈濟醫院搶救中。

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為何發生如此嚴重事故？一名當時騎車在休旅車後方的男大生說，當時下雨天色略暗，只見聯結車下坡時速度較快，轉彎時重心逐漸偏移，導致聯結車貨斗往右傾斜側翻，原本在前方的休旅車被波及壓扁，也慶幸驚險逃過一劫。

對此，今天下午先出院到第五分局交通分隊製作筆錄的蘇男說，車上載的培養土沒有超載問題，當時開車時速大概40、50公里，速度並不快，過彎時也有踩煞車試圖控制車身及方向，因突然抓不到重心，接著就感覺到車斗逐漸向右傾斜翻車，下車後才驚覺壓到休旅車「出事了」。

據了解，蘇男幾年前曾有過酒駕紀錄，但今天的經酒測的酒測值為0，至於詳細肇事原因仍有待警方調查釐清後，進一步究責。

聯結車壓毀休旅車後也翻覆，培養土散落路面。（民眾提供）

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