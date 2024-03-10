不滿住家旁工地施工吵人 男持藍波刀傷2工人判6月

陳姓男子不滿住家旁工地於週日施工吵人，持俗稱「藍波刀」的博依刀劃傷2名工人，被苗栗地方法院依傷害罪，處有期徒刑6個月。圖為博依刀示意照，非本案刀具。 （資料照）

2024/03/10 18:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市陳姓男子，不滿住家旁工地於週日施工吵人，朝工地內大喊「出來」，見有工人出來，就持俗稱「藍波刀」的博依刀，朝工人揮舞並劃傷2名工人，被苗栗地方法院依傷害罪，處有期徒刑6個月。

陳男於去年8月20日上午10點23分許，不滿住處旁工地內工人施工過於吵雜，且當天是週日，氣得衝出家門，朝工地內大喊「出來」，陸續有5名工人出來，陳男隨即持俗稱藍波刀的博依刀，朝工人揮舞。一名工人先被陳男用刀劃傷左手肘，其他工人見狀，湧上前奪刀壓制；過程中，又有另一名工人的右手拇指被刀子劃傷。

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陳男雖辯稱是因為對方人多勢眾，他才持刀子防衛，但法官調查認為，若陳男見對方人多不敵，大可躲回自家防禦，且陳男自承當時因工地施工聲響過大，引發其不滿，足證其在情緒激動下，主觀上應有恐嚇及傷害之故意甚明。

法官審酌陳男是成年且智識健全之人，理應知悉在現代民主法治社會中，對於任何糾紛之解決，應本諸理性、和平之手段與態度為之，但卻因不滿工人於假日施工時聲響過大，反手持刀刃甚長且鋒利、具高度危險性之刀具朝工人揮舞，致使2人受傷，所為甚屬不該。

法官復考量陳男於警詢、偵訊及審理中均否認犯行，且迄今尚未與2名傷者達成和解並賠償所受損害，難認犯後態度良好，再衡諸陳男曾因酒駕案件經法院判處徒刑，於前年1月間易科罰金執行完畢，仍於5年內故意再犯本案，可見素行非佳，兼衡一切情狀，依傷害罪處6個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。扣案之刀具沒收。

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