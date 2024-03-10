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狗狗未繫繩釀機車追撞 花蓮警依法向縣府告發

花蓮市海濱路日前傳出兩部機車追撞事故，警方到場調查發現，原來當時有隻狗奔跑衝出馬路，機車閃避不及發生碰撞事故。（圖由民眾提供）

花蓮市海濱路日前傳出兩部機車追撞事故，警方到場調查發現，原來當時有隻狗奔跑衝出馬路，機車閃避不及發生碰撞事故。（圖由民眾提供）

2024/03/10 12:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市海濱路日前傳出2部機車追撞事故，警方到場調查發現，原來當時有隻狗奔跑衝出馬路，機車閃避不及發生碰撞事故，花蓮警分局今指出，針對飼主未依法繫上牽繩，將依違反道路交通管理處罰條例予以告發並通報動植物防疫所研處。

花蓮警分局今指出，6日上午7點多，1輛機車沿花蓮市海濱路南往北方向直行，左側突然衝出一隻白色小狗而緊急煞車，導致後方機車駕駛疑似因反應不及，發生追撞事故，現場雙方駕駛手腳皆有擦挫傷，經送醫診治後，所幸並無大礙。

警方調查，雙方駕駛皆持有合格駕照，經檢測均無酒精反應，對於車禍追撞部份還需要進一步釐清肇事責任。花蓮分局呼籲，民眾飼養寵物應時刻注意其動態並於戶外時務必繫上牽繩，警方依據監視器訪查到陳姓飼主，若寵物衝至道路妨害交通造成事故發生，將依違反道路交通管理處罰條例予以告發。

縣府動植物種防疫所指出，飼主應該要保護好自己的寵物，若犬貓跑到馬路上 造成交通事故的話，依動物保護法第20條規定，飼主應「採取適當防護措施」，違者可處新台幣3000元以上，15000元以下的罰鍰；若致人員傷亡，也將承擔民、刑事的法律責任。

花蓮市海濱路日前傳出兩部機車追撞事故，警方到場調查發現，原來當時有隻狗奔跑衝出馬路，機車閃避不及發生碰撞事故。（圖由民眾提供）

花蓮市海濱路日前傳出兩部機車追撞事故，警方到場調查發現，原來當時有隻狗奔跑衝出馬路，機車閃避不及發生碰撞事故。（圖由民眾提供）

花蓮市海濱路日前傳出兩部機車追撞事故，警方到場調查發現，原來當時有隻狗奔跑衝出馬路，機車閃避不及發生碰撞事故。（圖由警方提供）

花蓮市海濱路日前傳出兩部機車追撞事故，警方到場調查發現，原來當時有隻狗奔跑衝出馬路，機車閃避不及發生碰撞事故。（圖由警方提供）

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