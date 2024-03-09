退休警察租林地 盜伐阿里山牛樟木被起訴
2024/03/09 14:20
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣湯姓退休警員，涉嫌於去年3月起夥同親友承租阿里山林地，卻盜伐牛樟木，保七總隊第七大隊及嘉義縣中埔分局警方查獲，嘉義地檢署檢方偵結，依違反森林法起訴湯姓退休警員等6人。
56歲湯姓退休警員涉嫌與親友組盜伐集團，承租阿里山鄉林地，去年3月、4月期間，湯男持鍊鋸前往阿里山鄉大埔事業區林班地裁切倒伏的珍貴牛樟木，劉男、羅男、簡男及安男等4人搬運及駕駛自小貨車運送下山。
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檢方指出，被盜伐的4塊珍貴牛樟木重約260公斤、價值4萬5000多元，原本藏在劉男的住處，湯男擔心遭檢舉，要求劉男運往其他地方，羅男及另1名劉姓男子載運，藏在一名不知情的林姓男子家中，林民擔心受牽累，因此向警方報案，警方去年10月起陸續將湯男等6人逮捕到案，湯男等坦承犯行，檢警還發現，湯男、劉男、羅男及簡男於案發後涉嫌串證，要求其中1人完全承擔刑責。
嘉義地檢署檢方日前偵結，依違反森林法起訴，並依森林法規定，竊取及搬運珍貴牛樟木須加重其刑，且併科贓額10倍以上、20倍以下罰金；劉男偵查中供述與案情有重要關係的他人犯罪事證，檢方同意適用森林法規定，減輕其刑。