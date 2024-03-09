為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

退休警察租林地 盜伐阿里山牛樟木被起訴

保七總隊第七大隊及嘉義縣中埔分局警方查獲湯姓退休警員等人涉嫌盜伐牛樟木。（警方提供）

保七總隊第七大隊及嘉義縣中埔分局警方查獲湯姓退休警員等人涉嫌盜伐牛樟木。（警方提供）

2024/03/09 14:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣湯姓退休警員，涉嫌於去年3月起夥同親友承租阿里山林地，卻盜伐牛樟木，保七總隊第七大隊及嘉義縣中埔分局警方查獲，嘉義地檢署檢方偵結，依違反森林法起訴湯姓退休警員等6人。

56歲湯姓退休警員涉嫌與親友組盜伐集團，承租阿里山鄉林地，去年3月、4月期間，湯男持鍊鋸前往阿里山鄉大埔事業區林班地裁切倒伏的珍貴牛樟木，劉男、羅男、簡男及安男等4人搬運及駕駛自小貨車運送下山。

檢方指出，被盜伐的4塊珍貴牛樟木重約260公斤、價值4萬5000多元，原本藏在劉男的住處，湯男擔心遭檢舉，要求劉男運往其他地方，羅男及另1名劉姓男子載運，藏在一名不知情的林姓男子家中，林民擔心受牽累，因此向警方報案，警方去年10月起陸續將湯男等6人逮捕到案，湯男等坦承犯行，檢警還發現，湯男、劉男、羅男及簡男於案發後涉嫌串證，要求其中1人完全承擔刑責。

嘉義地檢署檢方日前偵結，依違反森林法起訴，並依森林法規定，竊取及搬運珍貴牛樟木須加重其刑，且併科贓額10倍以上、20倍以下罰金；劉男偵查中供述與案情有重要關係的他人犯罪事證，檢方同意適用森林法規定，減輕其刑。

保七總隊第七大隊及嘉義縣中埔分局警方查獲湯姓退休警員等人涉嫌盜伐牛樟木。（警方提供）

保七總隊第七大隊及嘉義縣中埔分局警方查獲湯姓退休警員等人涉嫌盜伐牛樟木。（警方提供）

保七總隊第七大隊及嘉義縣中埔分局警方查獲湯姓退休警員等人涉嫌盜伐牛樟木。（警方提供）

保七總隊第七大隊及嘉義縣中埔分局警方查獲湯姓退休警員等人涉嫌盜伐牛樟木。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
修剪路樹趁機竊取國有相思木變賣 7外包工人送辦
2024/01/26 09:11

修剪路樹趁機竊取國有相思木變賣 7外包工人送辦
紅檜遭盜伐 遺留林班地 3男擅搬珍貴林木下山判重刑
2024/01/22 05:30

紅檜遭盜伐 遺留林班地 3男擅搬珍貴林木下山判重刑
搬走林地盜伐檜木 男重判2年3月徒刑
2024/01/21 22:19

搬走林地盜伐檜木 男重判2年3月徒刑
橫財差點變橫禍！民宅赫見百公斤珍貴牛樟扁柏 報警逮6山老鼠
2024/01/19 10:35

橫財差點變橫禍！民宅赫見百公斤珍貴牛樟扁柏 報警逮6山老鼠
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播