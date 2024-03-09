退休警察租林地 盜伐阿里山牛樟木被起訴

保七總隊第七大隊及嘉義縣中埔分局警方查獲湯姓退休警員等人涉嫌盜伐牛樟木。（警方提供）

2024/03/09 14:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣湯姓退休警員，涉嫌於去年3月起夥同親友承租阿里山林地，卻盜伐牛樟木，保七總隊第七大隊及嘉義縣中埔分局警方查獲，嘉義地檢署檢方偵結，依違反森林法起訴湯姓退休警員等6人。

56歲湯姓退休警員涉嫌與親友組盜伐集團，承租阿里山鄉林地，去年3月、4月期間，湯男持鍊鋸前往阿里山鄉大埔事業區林班地裁切倒伏的珍貴牛樟木，劉男、羅男、簡男及安男等4人搬運及駕駛自小貨車運送下山。

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檢方指出，被盜伐的4塊珍貴牛樟木重約260公斤、價值4萬5000多元，原本藏在劉男的住處，湯男擔心遭檢舉，要求劉男運往其他地方，羅男及另1名劉姓男子載運，藏在一名不知情的林姓男子家中，林民擔心受牽累，因此向警方報案，警方去年10月起陸續將湯男等6人逮捕到案，湯男等坦承犯行，檢警還發現，湯男、劉男、羅男及簡男於案發後涉嫌串證，要求其中1人完全承擔刑責。

嘉義地檢署檢方日前偵結，依違反森林法起訴，並依森林法規定，竊取及搬運珍貴牛樟木須加重其刑，且併科贓額10倍以上、20倍以下罰金；劉男偵查中供述與案情有重要關係的他人犯罪事證，檢方同意適用森林法規定，減輕其刑。

保七總隊第七大隊及嘉義縣中埔分局警方查獲湯姓退休警員等人涉嫌盜伐牛樟木。（警方提供）

保七總隊第七大隊及嘉義縣中埔分局警方查獲湯姓退休警員等人涉嫌盜伐牛樟木。（警方提供）

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