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法官蔡明宏涉猥褻憂士院不公 高院裁定移轉北院審理

士林地院法官蔡明宏。（資料照）

士林地院法官蔡明宏。（資料照）

2024/03/08 18:58

〔記者楊國文／台北報導〕士林地院法官蔡明宏被控對同院女法官、書記官「上下其手」，遭士林地檢署依強制猥褻罪起訴，引起法界熱議，正由士林地院審理中。蔡明宏質疑士林地院恐裁判不公，聲請移轉管轄；高等法院認為，蔡明宏任職士院法官達逾30年之久，與法官多有往來，曾與士院有特別緊密業務關係，准予其聲請，裁定移轉管轄至台北地院審理。

目前被停職的士林地院法官蔡明宏，被控2022年11月，載一名新進女法官到陽明山，在車上揉捏她的後頸、肩膀、大腿內側，並隔褲碰觸私密處，涉性騷擾。士林地檢署立案調查後，意外查出早在2007年即有一名女書記官受害，蔡也曾載一名女書記官上陽明山，涉在車內襲胸、強吻、吮乳，並把頭埋在她的雙腿之間，稱「再5分鐘就好」，士檢依強制猥褻罪起訴蔡，目前由士院審理。

司法院為此召開人事審議委員會，認為蔡應受懲戒，今年2月移送監察院審查。

蔡明宏男聲請移轉管轄審理此案，蔡主張，士林地方法院2度就檢察官起訴的犯罪事實，向法官評鑑委員會對他聲請個案評鑑，可見士院對他已存有不當偏見，有對他不利的預設立場，若繼續由士院審判，難期公平。

蔡也認為，本案相關訴訟關係人、告訴人和他具有高度利害關係，具相當情誼或恩怨，他無法期待受公平審判，因此聲請移轉管轄。

高等法院指出，蔡任職士院長達30年以上，曾任審判長、行政庭長等職務，與院內庭長、法官多有往來，足見他與士院曾有特別緊密的業務關係，考量蔡曾被士院聲請個案評鑑，確有難以期待公平的具體事實，裁定本案移轉至台北地方法院審理。可抗告。

另外，士院因查出蔡明宏涉於2004年至2010年間性騷擾3名同院同事，經司法院人審會討論認定蔡應受懲戒，本月6日第2度會移送監察院審查。

士林地院法官蔡明宏被訴對2女同事性騷、猥褻，正由士院審理中，蔡質疑恐裁判不公，聲請移轉管轄，高院裁定移轉管轄由台北地院審理。（記者楊國文攝）

士林地院法官蔡明宏被訴對2女同事性騷、猥褻，正由士院審理中，蔡質疑恐裁判不公，聲請移轉管轄，高院裁定移轉管轄由台北地院審理。（記者楊國文攝）

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