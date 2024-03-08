車頭超出停車格線！BMW豪車除收紅單 停車費也不能免

BMW車頭超出停車格線，位於禁止停車的黃線，除被警方開罰單，停車費也要繳。（民眾提供）

2024/03/08 17:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一輛黑色BMW豪車，昨天（7日）停在中市崇德路的停車格，車頭卻超過停車格線逾1公尺，超出部分是禁止停車的黃線，警方因而開單，可處600至1200元罰鍰，另收費員也開收費單（每小時20元），民眾質疑一頭牛剝兩層皮，中市警二分局強調，管理員開收費單，與警方開罰單，兩者性質不一樣，也非一罪二罰，兩者都成立，不能以有繳費為由，而免於舉發違規。

民眾於臉書社團中質疑，BMW停在路旁停車格，但似乎「停太歪」，被收費員開收費單，警察又以車頭超過停車格線而開罰單，兩者是否牴觸，或雙重收錢（收停車費與開罰單）？

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中市警局二分局指出，上述停車處，是北區漢口路4段395號前，時間是7日下午4時許，崇德路是警察局年度列管取締違規停車重點道路，二分局永興派出所員警執行交通整頓勤務時，發現這輛車雖停放於停車格，車頭前卻超出停車格範圍，超出部分有劃設禁止停車標線（黃線）之處。

警方指出，道路交通管理處罰條例第56條規定，「在設有禁止停車標誌、標線之處所停車」，另外，道路交通標誌標線號誌設置規則第190條也規定，「車輛停放線，用以指示車輛駕駛人停放車輛之位置與範圍」，此車違反上述兩項規定，警方開出罰單，可以處600至1200元罰鍰。

至於收費與開罰是否牴觸矛盾？二分局強調，法務部函釋，地方主管機關向使用者收停車費，這項權利的發生，是使用者進入停車場（或停車格位），並利用停車場格位，這是公物利用的權利義務關係，使用者因此有繳費義務，這輛豪車的車身，確實停在停車格位上，管理員依規定開立停車繳費通知單，作法並無錯誤。

至於警方開罰，是依道路交通管理處罰條例第56條舉發，這是針對違反此條例規定的行政罰，性質與使用公物收費不同，且兩者也沒有補充關係，並非一罪二罰，警方舉發沒錯誤，車主也無法主張因繳交停車費而免予舉發。

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