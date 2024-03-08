為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

車頭超出停車格線！BMW豪車除收紅單 停車費也不能免

BMW車頭超出停車格線，位於禁止停車的黃線，除被警方開罰單，停車費也要繳。（民眾提供）

BMW車頭超出停車格線，位於禁止停車的黃線，除被警方開罰單，停車費也要繳。（民眾提供）

2024/03/08 17:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一輛黑色BMW豪車，昨天（7日）停在中市崇德路的停車格，車頭卻超過停車格線逾1公尺，超出部分是禁止停車的黃線，警方因而開單，可處600至1200元罰鍰，另收費員也開收費單（每小時20元），民眾質疑一頭牛剝兩層皮，中市警二分局強調，管理員開收費單，與警方開罰單，兩者性質不一樣，也非一罪二罰，兩者都成立，不能以有繳費為由，而免於舉發違規。

民眾於臉書社團中質疑，BMW停在路旁停車格，但似乎「停太歪」，被收費員開收費單，警察又以車頭超過停車格線而開罰單，兩者是否牴觸，或雙重收錢（收停車費與開罰單）？

中市警局二分局指出，上述停車處，是北區漢口路4段395號前，時間是7日下午4時許，崇德路是警察局年度列管取締違規停車重點道路，二分局永興派出所員警執行交通整頓勤務時，發現這輛車雖停放於停車格，車頭前卻超出停車格範圍，超出部分有劃設禁止停車標線（黃線）之處。

警方指出，道路交通管理處罰條例第56條規定，「在設有禁止停車標誌、標線之處所停車」，另外，道路交通標誌標線號誌設置規則第190條也規定，「車輛停放線，用以指示車輛駕駛人停放車輛之位置與範圍」，此車違反上述兩項規定，警方開出罰單，可以處600至1200元罰鍰。

至於收費與開罰是否牴觸矛盾？二分局強調，法務部函釋，地方主管機關向使用者收停車費，這項權利的發生，是使用者進入停車場（或停車格位），並利用停車場格位，這是公物利用的權利義務關係，使用者因此有繳費義務，這輛豪車的車身，確實停在停車格位上，管理員依規定開立停車繳費通知單，作法並無錯誤。

至於警方開罰，是依道路交通管理處罰條例第56條舉發，這是針對違反此條例規定的行政罰，性質與使用公物收費不同，且兩者也沒有補充關係，並非一罪二罰，警方舉發沒錯誤，車主也無法主張因繳交停車費而免予舉發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高市道路巷底私劃停車格 最重可罰2400元
2024/03/04 20:26

高市道路巷底私劃停車格 最重可罰2400元
停車格都比里民多！高市這一里狂蓋停車場 里長怒吼「太離譜了！」
2024/03/02 15:47

停車格都比里民多！高市這一里狂蓋停車場 里長怒吼「太離譜了！」
一位難求！彰市扇庫停車場啟用滿月 假日525個機車格大爆滿
2024/03/01 21:00

一位難求！彰市扇庫停車場啟用滿月 假日525個機車格大爆滿
職業駕駛不滿違規記點新制 王國材：併排停車仍要罰款記點
2023/11/30 11:32

職業駕駛不滿違規記點新制 王國材：併排停車仍要罰款記點
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播