漁民團體聲援海巡！廖德成哽咽：繼續堅定護漁

中華民國全國漁會總幹事林啟滄今天率23個漁會、漁業團體，到海巡署艦隊分署，為海巡人員加油打氣，現場高呼。（記者吳仁捷攝）

2024/03/08 11:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕中國越界船翻覆案，海巡署遭在野黨砲口對準猛轟，中華民國全國漁會總幹事林啟滄今天率新北市淡水區、瑞芳區、宜蘭蘇澳區、新竹區等全台灣23個漁會、漁民團體，一起到海巡署艦隊分署為海巡官兵打氣聲援，做海巡後盾，艦隊分署長廖德成感受到漁會、漁民代表溫情，致詞時不禁哽咽，現場為海巡加油聲不斷，士氣高昂。

今天全國漁會總幹事林啟滄帶領新北市淡水區漁會總幹事吳永寬、瑞芳區漁會總幹事黃志明、宜蘭蘇澳區漁會總幹事陳春生、新竹區漁會總幹事童錦杰、中華漁船協會理事長吳兩成，及新北市萬里、貢寮區等23個漁會、漁業團體等漁民代表，到海巡署艦隊分署慰問。

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林啟滄表示，海巡官兵長期照顧漁民、力挺漁民，漁民在哪裡，海巡就在哪裡，他們都感受在心，今天全國區漁會跟23個漁會、漁業團體到海巡，就是表達感謝跟敬意，尤其對這次中國越界船意外感到遺憾，但他們還是要替海巡打氣、加油、鼓勵，希望海巡不要氣餒，往後繼續嚴正執法，保護台灣漁權及漁民安全。

廖德成表示，非常感謝全國漁會總幹事林啟滄、各區漁會及漁業團體的支持與肯定，維護藍色國土安全不會因為個案而受影響，將秉持法定職掌所賦予任務，持續派艦船艇戮力守護海域治安及確保漁民朋友作業安全，歷經這次事件後不會退縮，絕對堅守崗位，堅定執法，繼續提供漁民最好的服務。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，全國漁會總幹事林啟滄等漁會有感海巡戮力從公、守衛台灣海岸安寧，卻遭砲轟，替海巡官兵感到委屈，擔心影響士氣，與20餘位各區漁會總幹事、漁業團體，齊力聲援海巡，做海巡的後盾，回報海巡官兵長年在危險最前線護衛漁民海上作業安全的恩情。

林啟滄強調，由於海巡艦隊分署同仁堅定執法，無論是在台日漁業協議海域、與菲律賓接鄰海域，甚至金門、馬祖等海域，捍衛漁民作業權益及確保漁民生命財產安全，堅強護漁有成，讓漁民能安心作業，令不論是螃蟹還是鮪魚等各種漁獲量比往年都豐收，「海巡用心，漁民感心」，可以說海巡弟兄的努力，是漁民堅定的後盾，而漁會永遠都是海巡堅強的靠山。

隨後現場人員更高呼「海巡用心、漁民放心」、「海巡弟兄辛苦了、我挺你」，為海巡弟兄提振士氣，現場滿是溫情。

中華民國全國漁會總幹事林啟滄今天率23個漁會、漁業團體，到海巡署艦隊分署，為海巡人員加油打氣，現場高呼。（記者吳仁捷攝）

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