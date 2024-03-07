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分心駕駛釀禍比達4成！ 國道警籲「開車專心才是上策」

國道警局公布違規相片，駕駛邊開車邊使用手機，非常危險。（記者徐聖倫翻攝）

國道警局公布違規相片，駕駛邊開車邊使用手機，非常危險。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/07 16:42

〔記者徐聖倫／新北報導〕駕車分心萬不可取！國道公路警察局統計，今年1月至2月，國人因恍神、緊張、飲食、拿物品、使用手機等分心駕駛行為共發生6件，占整體死亡車禍比例高達4成；另去年死亡車禍，其中未注意車前狀態，也就是分心駕駛，共發生19件，占整體死亡車禍件數也超過3成，分心駕駛的威脅可見一斑。

國道警近日公布違規照片，駕駛人握方向盤的手裡握著手機，其中一張被國道警察放大截圖後發現竟然是兩手各握一支手機，採證後各依「道路交通管理處罰條例」第31之1條舉發，處3000元罰鍰。

國道警另也公布過以下案例，駕駛人駕駛電動車疑開啟輔助駕駛系統，拿著書放在方向盤上閱讀。駕駛時未注意車前動態，如果道路前方有狀況發生，常來不及反應造成追撞車禍，若再加上未保持行車安全距離或車速過快，很容易釀成嚴重事故而造成死傷，嚴重影響行車安全。

「道路交通管理處罰條例」第31之1條規定「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣三千元罰鍰。」另同條例第7之1條，民眾如果有錄影採證駕駛人違規使用手機，可以提供相關影像至國道公路警察局網站上傳檢舉交通違規。

國道公路警察局呼籲用路人，上車均應繫妥安全帶，開車行駛國道務必保持良好精神，並隨時注意前方路況，勿分心、疲勞駕駛或超速、勿依賴輔助駕駛系統，才能保障行車安全。

國道警局公布違規相片，駕駛人疑似開啟自動駕駛，邊開車邊看書，非常誇張。（記者徐聖倫翻攝）

國道警局公布違規相片，駕駛人疑似開啟自動駕駛，邊開車邊看書，非常誇張。（記者徐聖倫翻攝）

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