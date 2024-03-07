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樹林警1天獲3線報逮5藥頭 全是網路平台犯案

警方在桃園市中壢將許男與其同夥黃男逮捕，扣回彩虹菸19支。（記者徐聖倫翻攝）

警方在桃園市中壢將許男與其同夥黃男逮捕，扣回彩虹菸19支。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/07 16:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市樹林警分局同一天接獲3起販毒線報，本月4日派員分頭在新北、桃園、新竹展開查緝，一共逮捕藥頭5人，扣回大量彩虹菸、毒咖啡包、K他命等毒品，黑市價總計超過50萬元。警方表示，這些人全靠LINE與X等網路社群販售，呼籲民眾切勿以身試法。

據了解，樹林警分局偵查隊4日連接獲3起線報，首先有民眾檢舉LINE販毒群組，警方經過查緝，發現該群主22歲劉姓男子混跡新竹縣，於是查出其確切位置後，前往新竹關西逮人。警方在關西鎮中正路旁找到劉男，這時他還企圖逃跑，但警方有人力優勢，順利將劉男逮捕，並在他的車上搜出2014支彩虹菸。

逮完劉男後，偵查隊又接連獲2起檢舉線報，都是利用X平台販售毒品的貼文，警方於是兵分兩路查緝。其中一路，警方抵達樹林區中正路某旅館，查獲住客25歲賈姓男子與女友持有毒咖啡包20包、K他命11.6公克，警方將毒品扣回並將這對販毒鴛鴦逮捕。

另外，警方前往桃園市中壢區延平路某停車場，找到21歲許姓男子與同夥36歲黃姓男子，在2人車上、旅館房內搜出19支彩虹菸，同樣將毒品扣回並將2人逮捕。警詢時，相闗嫌犯都表示這些毒品是自己要施用的，否認販毒。警詢後，依毒品罪嫌，將3案共5人依毒品罪嫌移送法辦。

樹林警分局長林國民呼籲，網路具即時性、便利性、互通性、隱匿性，網路販毒層出不窮，切勿因為好奇、追流行就以身試法、危害身體，警方也將加大查緝力度，確保國人健康。

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警方在樹林逮捕賈男與其女友，扣回毒咖啡包、K他命。（記者徐聖倫翻攝）

警方在樹林逮捕賈男與其女友，扣回毒咖啡包、K他命。（記者徐聖倫翻攝）

樹林警分局同日獲3線報，順利扣回大量毒品。（記者徐聖倫翻攝）

樹林警分局同日獲3線報，順利扣回大量毒品。（記者徐聖倫翻攝）

警方在新竹關西逮捕劉男，扣回2014支彩虹菸。（記者徐聖倫翻攝）

警方在新竹關西逮捕劉男，扣回2014支彩虹菸。（記者徐聖倫翻攝）

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