學校教官「多嘴」問一句 突破女學生心房揪出狼父

就讀高雄某專科的少女睡夢中被父親揉胸，教官機警揪出狼父。示意圖（資料照）

2024/03/07 12:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某專科學校王姓教官，發現一名女學生短時間內請假次數過多，他主動關心女學生，多嘴問一句「什麼事情感到壓力大」，女學生掉淚說出1年前在睡夢中被父親揉胸的事，教官立即通報揪出狼父，女學生還向法官請求不要讓父親去坐牢，雖然狼父始口否認犯行，但仍被輕判緩刑3年。

判決指出，就讀高雄某專科的小卉（化名），2022年12月到教官室遞請假單，王姓教官看她近期很常請假，問她為何要請這麼多假，女學生回他「壓力有點大」，王姓教官進一步詢問是發生什麼事情感到壓力大，女學生就掉下淚來，哭著直搖頭說她不知道可不可以講。

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王姓教官鼓勵她講出來，小卉看著他說「我真的可以說嗎？」，王姓教官不斷開導，女學生才說出一年前睡覺時，被父親偷襲揉胸的事，王姓教官聽到後，立即向上通報。檢警介入調查時，女學生表示，當時她的房間在裝冷氣，天氣很熱，她到父親房間睡覺，結果才剛要入睡就感覺到胸部被揉了2秒，她忍了幾個月後有跟母親提過這件事，但她當時只是壓力很大不知找誰說，才會跟母親訴苦，沒有想要追究責任。

高雄地院審理時，小卉父親辯稱，當時小卉的母親確診武漢肺炎，女兒和兒子到他房間隔離，他為了檢查女兒有沒有生病發燒，碰觸女兒身體時不小心碰到她胸部，沒有做出揉胸動作；但小卉母親卻打臉老公，作證強證自己沒有確診，且曾聽過女兒提過此事，只是女兒不追究，她就只好開導女兒沒有做出進一步處理。

小卉也在法庭上向法官求情，說她和父親感情很好，且父親是家中唯一經濟支柱，自己只是一時過不去才會跟教官講這件事，不想讓父親去坐牢；法官認為，小卉父親犯後未能坦認犯行，難認犯後態度良好，所為甚屬不該，但考量他對家庭照顧及與女兒間互動關係還不錯，認定他一時失慮觸法，因此依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪判徒刑6月，得易科罰金，另宣告緩刑3年，並應接受法治教育課程3場次，可上訴。

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