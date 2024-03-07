「乾杯」為旗下鍋物槓「美麗新」 北院判決結果曝

台北地院外觀。（資料照）

2024/03/07 10:38

〔記者溫于德／台北報導〕乾杯公司向美麗新實業公司租下櫃位經營日式燒肉「老乾杯」、日式鍋物「黑毛屋」等兩家餐廳，後來乾杯指美麗新片面終止「黑毛屋」大直店的續約，且未經同意就扣押貨款，導致營業受損，決定求償482萬多元。台北地院審結命美麗新應給付乾杯261萬多元；可上訴。

乾杯是在2015年10月20日就其「老乾杯」餐廳與美麗新簽約，雙方約定從2016年1月26日起至2021年1月25日承租「美麗新廣場大直館」商場3樓03號的櫃位。

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2016年間乾杯再就旗下「黑毛屋」與美麗新簽約，約定自2017年1月23日起至2020年1月23日承租「美麗新廣場大直館」商場3樓04、05號櫃位。

然乾杯認為，「黑毛屋」大直店的契約屆滿後，再度簽約時，原約定該櫃位從2020年1月24日起延展至2022年1月23日止；不過，美麗新竟於2021年1月4日逕暫時停止營業，並片面終止黑毛屋大直店的續約，且未經同意扣押貨款，造成營業損失，決定求償482萬餘元。

美麗新解釋，雙方曾在「黑毛屋」大直店契約屆滿後進行續約協商，但就續約條件互有堅持，因而無法達成共識，代表雙方並未續約成功；後來，商場因變更使用執照等原因，已於2020年9月發函通知乾杯其「黑毛屋」大直店應於2021年1月4日停止營業且不再續約，同時請乾杯完成拆除自費改裝的固定設施，再將櫃位回復原狀並點交。

但在乾杯置之不理情況下，美麗新認為可依契約請求懲罰性違約金178萬餘元，另基於「老乾杯」大直店契約及「黑毛屋」大直店契約的約定，美麗新可抽成，因此經扣抵相關金額後，否認積欠乾杯貨款，拒絕賠償。

北院說明，美麗新曾寄送新的黑毛屋大直店契約給乾杯，契約內載有專櫃契約的當事人、標的、期間、租金、費用等必要之點，依民法規定就屬契約的要約，並經乾杯用印再掃描回傳後給美麗新後，就屬契約承諾，也就代表雙方契約已成立

再者，美麗新雖主張可抽成，然依協議的但書所示，並未取得乾杯同意，北院因而認定美麗新在本案被求償返還貨款情況下不得主張扣抵，而應另循追償途徑等，故判美麗新應將扣留貨款261萬餘元返還給乾杯。

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