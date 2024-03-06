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新加坡網紅自導自演案 雄警：已繳5萬元罰金

新加坡網紅自導自演案，已繳5萬元罰金。（取自IG）

新加坡網紅自導自演案，已繳5萬元罰金。（取自IG）

2024/03/06 17:45

〔記者洪定宏／高雄報導〕新加坡籍鄭姓女直播主、助理薛男自導自演引發軒然大波，被高雄市警方依違反社會秩序維護法函送裁罰，經高雄地方法院簡易庭2月29日分別裁處3萬元、2萬元罰金，2人沒有抗告，全案於3月5日裁處確定，今天下午受委託的律師代為繳納結案。

警方強調，依據社維法第59條規定，這起案件有5天的抗告期，但因被處罰人於抗告期滿未提出抗告，全案於3月5日裁處確定，前鎮分局於今天收到簡易庭裁定確定函。

警方指出，按社維法第20條第1項規定，罰鍰應於裁處確定的隔天起10日內完納，鄭女及薛男2人罰金共5萬元，今天下午將近4點，由律師代為完成繳納結案。

32歲新加坡籍鄭姓女直播主（臉書粉專名稱「Kiara Kitty」）與同年、同國籍的薛姓助理，今年2月初到台灣環島徒步旅行，竟為了節目效果，由薛男扮「女怪客」，2月9日在高雄市前鎮區對鄭女丟3顆雞蛋，喊「妳PO性感照片勾引我老公，妳等著瞧」，鄭女還故意驚聲尖叫。隔天鄭女接受電視台訪問，還對記者說有去報警。

但轄區的前鎮警分局根本沒有接獲報案，調閱監視器追查，2月11日下午6點多，查出薛男住在左營區的旅館，查獲假髮、洋裝、拖鞋與雞蛋，他坦承假扮丟雞蛋的女怪客，都是為了節目效果。

警方得知鄭女參與，先電話聯繫，但她聲稱要找律師，員警當晚將通知書送交給她，期限10天，2月21日鄭女才由律師陪同到案說明。

警方指出，鄭女跟薛男是直播主與助理的僱傭關係，她坦承跟薛男為了節目效果，編造搞笑劇情，否認影響治安與安寧，但仍依違反社會秩序維護法函送法院裁罰。

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