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醉客對卡拉OK女服務生襲胸脫褲 判刑1年2月

桃園市蔡姓鐵工酒後要求卡拉OK女服務生開車送回家，途中卻對女方襲胸脫褲猥強制褻，被桃園地院判處1年2月徒刑。（記者余瑞仁攝）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

桃園市蔡姓鐵工酒後要求卡拉OK女服務生開車送回家，途中卻對女方襲胸脫褲猥強制褻，被桃園地院判處1年2月徒刑。（記者余瑞仁攝）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/06 16:52

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市1名蔡姓鐵工常到某家卡拉OK店消費，認識店內工作的A女，2022年3月12日在店內飲酒後要求A女送他回家，卻在途中對她襲胸、親吻強行脫衣脫褲撫摸，經女子抗拒並苦苦哀求，並趁機將車開往加油站旁，蔡男才罷手；A女事後提告，桃園地院審結依強制猥褻罪判處蔡男有期徒刑1年2月。

判決指出，蔡男因前往桃園市某家卡拉OK店消費結識A女，2022年3月13日晚間蔡前往卡拉OK店飲酒後，要求A女開車送他回家，當日凌晨4點41分許車輛行經偏僻路段，蔡要求A女在路邊停車，不顧A女出言抗拒，強行撫摸胸部及親吻，並脫下她的內衣及內褲，伸手探向私處，違反A女意願強制猥褻得逞。

桃園地院審理時，蔡男否認有強制猥褻的犯行，以當時酒喝太多，不記得做了什麼事情，並稱「我在卡拉OK店認識A女，她在店裡面叫我老公，案發當日我喝了很多酒，她說要送我回家，我不記得我有沒有撫摸她的身體，而且她事後還找人恐嚇我」等語，辯稱沒有強制猥褻女方。

法院當庭勘驗案發時行車記錄器，車內對話顯示，A女經蔡示意停車後大約5分鐘後便高喊：「救命啊、你下去！」且不時有汽車座椅摩擦聲響傳出，蔡出言要A女「把妳的手給我移開，腳抬高手走開，老婆，妳抱緊老公就好」，A女要求蔡不要脫她褲子，蔡卻要她腳抬高，女子哭求「我真的不愛你，為什麼要勉強我，我沒騙過你」等。期間A女還稱要提告，蔡回稱「你要告我什麼，因為我愛妳啊，妳不愛我啊？」而蔡下車前還要求A女「來，我親一下」。

法官審酌證據認為，蔡男為滿足一時性慾，卻未尊重A女意願，無視A女多次拒絕與抗拒，反以前開強暴方式行猥褻行為，犯行明確，審結將他判處1年2月徒刑。可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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