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高市職校生校內墜樓身亡 遺留折疊整齊制服

林園分局正釐清學生墜樓原因。（記者洪臣宏攝）

林園分局正釐清學生墜樓原因。（記者洪臣宏攝）

2024/03/04 12:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市某職校今天上午驚傳一名男學生從5樓墜樓，直接墜落地面傷重，經送醫搶救仍不治。不少學生目睹墜樓，警方在頂樓樓梯間找到該學生上課作業用制服，摺疊整齊，正釐清原因。

林園分局於今日9時12分接獲通報，某學校有人墜樓，員警到場了解，現場倒臥一名男姓學生，經送醫搶救仍不治。

處理員警在該大樓頂樓樓梯間發現該學生遺留的衣服，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入，墜樓原因仍待釐清，全案依規定報請相驗。

校方指出，該校許姓二年級學生在今日上第一節實習課中途說要上廁所，因遲未返回教室上課，同學向老師反映，校方發現許生自教學大樓5樓墜落，經緊急送醫搶救不治，校方依規定通報校安及家長，並啟動團體輔導機制。

校方對此不幸深表遺憾。據導師表示，該生家裡除父母外，還有一位哥哥，在校表現正常良好，個性溫和寡言，近日並無異常現象，開學迄今也無異常缺曠課。

校方指出，校長立即召開危機小組會議，啟動通報等，學務主任及導師均前往醫院探視關懷，並已通知家長到醫院。

校方說，目前尚不清楚許生墜樓原因，但為維護其他學生心緒，輔導處啟動班級輔導及減壓團體輔導，校方也會全力協助家屬善後。

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