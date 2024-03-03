高雄十大肇事熱點高楠公路包辦前2名 警：搶快是主因

警方於楠梓區高楠公路與水管路口疏導交通。（讀者提供）

2024/03/03 19:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕交通部近日公布高雄市去年前十大交通肇事熱點，由楠梓區高楠公路包辦前二名，分別是高楠公路與1003巷口、水管路口；警方今表示，市府考量2個路口交通流量大，各增設左、右轉車道改善，但民眾趕上班未遵守交通號誌是車禍主因，將持續派員平常日上下班時段進行交通疏導，並加強防制重大交通事故，以降低車禍件數、民眾傷亡。

根據交通部統計去年交通事故近日出爐，高雄市每10萬人死傷人數是1880人，在六都排名是第四名，前十大肇事熱點中楠梓區包辦前二名都是高楠公路，以高楠公路與1003巷口發生33件車禍，造成63人受傷最多，其次為楠梓區與水管路口發生27件車禍，造成45人受傷；第三名為前鎮區中山四路與凱旋四路口發生27件車禍，造成42人受傷最多。

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其中新興區有3個路口列入十大肇事熱點最多，分別為大同一路與中山一路口、金門街116巷與福建街與福建街396巷口、中正二路與民族二路與光華一路口；苓雅及前鎮區則各有2個路口入榜，包括苓雅區中山二路與四維三至四路口、三多一路與中正一路與建軍路口、前鎮區中山四路與凱旋四路口、一心一路與凱旋三至四路口。

十大肇事熱點前2名高楠公路與1003巷口，以及高楠公路與水管路口，與楠梓百慕達尚有一段距離，為通往楠梓產業科技園區主要道路，平常日上下班時段交通車流量大。

警方表示，高楠公路與1003巷口設有4個時相及4個車道，市府交通工程增設左轉專用道及左轉專用號誌改善，規劃汽機車行走左轉專用道；仁武區水管路右轉高楠公路往北到楠梓產業科技園區，市府交通工程增設右轉專用車道避免爭道。

警方表示，民眾上下班趕時間搶快，未遵守交通號誌，加上行車速度快，成為交通事故主因，將持續派員於平常日上下班時段，即上午6至8時、下午16至18時，進行交通疏導；並加強防制重大交通事故，包括取締重大違規等，以降低車禍件數、民眾傷亡。

警方於楠梓區高楠公路1003巷口疏導交通。（讀者提供）

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