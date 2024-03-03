誇張！粗心家長嬰兒車推路中人跑走 警方要開罰了

台中一名粗心家長推嬰兒車出門，竟將嬰兒車放在路口逕自走向一旁店家，民眾看到覺得很離譜。（擷取自「大里人聊天室2.0）

2024/03/03 13:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名女子，昨天下5點多用嬰兒車推著嬰兒出門，卻在行經大里區立仁路與立新街口，不知何故突然把嬰兒車放在路中，逕自走向一旁的店家，當時綠燈亮了嬰兒車卻放在路口，讓過往用路人都傻眼，所幸一名女子見狀趕緊將嬰兒車推到路邊，警方表示尚未接獲檢舉，不過女子行為可依違反「道路交通管理處罰條例」開罰。

一位民眾在臉書社團「大里人聊天室2.0」發文，並上傳一段影片，影片中可看到，一名女子從大里區立仁路與立新街口旁的店家推著嬰兒車想過馬路，但推到路口後，疑似又想回去店家拿東西，女子竟將嬰兒車放在路口，獨自轉頭走回店家。

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因當時路口紅綠燈轉為綠燈，駕駛人看到女子竟將嬰兒車和裡面的幼兒獨自留在路口人走開，都覺得很誇張，所幸一旁店家裡面有一名女子看到，趕緊衝出來將嬰兒車推到路邊，才讓交通恢復順暢。

霧峰分局十九甲派出所副所長林智元表示，目前尚未接獲民眾檢舉，該女子未依劃設的行人穿越道穿越道路及將嬰兒車置放於路中相當危險，可依「道路交通管理處罰條例」第78條1項3款不依規定、擅自穿越車道，以及第82條1項1款在道路置放足以妨礙交通之物，分別處罰新台幣500元及1200元以上2400元以下罰鍰。

警方並呼籲，民眾推嬰兒車穿越道路時應沿行人穿越道通行，並注意隨身所攜帶物品及孩童狀況以策安全，避免造成交通堵塞及其他用路人的危害。

一名女子發現嬰兒車被獨自留在路中央，趕緊上前協助將嬰兒車推到路旁。（擷取自「大里人聊天室2.0」）

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