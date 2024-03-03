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不滿計程車臨停載客擋道 居然在博愛特區亮球棒要「輸贏」

洪男當街向張嗆聲。（記者王冠仁翻攝）

洪男當街向張嗆聲。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/03 13:10

〔記者王冠仁／台北報導〕29歲洪姓男子開車外出，行經台北市和平醫院附近時，他車輛前方的65歲張姓司機臨停載客，洪不滿對方的舉動影響到他直行動線，氣得追上前叫罵，張自認沒錯也回嘴，雙方當街互罵。洪不滿，待張在博愛套區一處路口停等紅燈時再度追上，甚至還拿出兩根球棒準備「輸贏」，幸虧被警方及時攔阻，洪也因此吃上官司。

警方調查，張姓司機日前駕駛計程車外出，行經台北市中華路一段南往北行駛、靠近和平醫院附近時，他見到路邊有人揮手攔車，於是變換車道停靠路邊臨停載客。

不過，當時駕車直行的洪姓男子對此不滿，洪認為對方變換車道沒抓好距離，影響到他直行車動線，氣得追上前理論，還當街下車跑到張車旁大罵。張自認沒有胡亂切換車道，變換車道前有禮讓其他直行車，也氣得回嗆，雙方當街大吵。

張隨後不願與對方糾纏，逕自開車離去，但洪氣不過，也隨即加足馬力追趕，並趁張的計程車於愛國西路與重慶南路口停等紅燈時再次追上，同時再度下車嗆聲，並擋道不讓其離開。

雙方最後索性停靠路旁下車理論，洪男同行友人雖極力勸阻，但洪男情緒越來越激動，還返回車上拿出2支球棒，聲稱要與張單挑。正當雙方衝突一觸即發之際，轄區警方接獲通報，快打警力到場制止雙方、控制現場，成功化解一場衝突。

警方說，由於洪當街攔車、拿球棒的行徑已經觸法，警方最後將他依恐嚇罪嫌送辦。警方呼籲，民眾若遇行車糾紛務必保持理性，循合法途徑解決，可直接撥打110向警方報案，切勿訴諸任何形式暴力或違法手段解決問題，因一時衝動觸犯法律，警方將依法究辦，絕不寬貸。

洪男氣得跑回車上拿出球棒。（記者王冠仁翻攝）

洪男氣得跑回車上拿出球棒。（記者王冠仁翻攝）

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