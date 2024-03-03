網紅關注交通到潭子拍片 被質疑是檢舉達人PO網公審

10歲女童日前在潭子區復興路過斑馬線時被一輛休旅車撞飛。（民眾提供）

2024/03/03 13:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市區潭子一名10歲女童日前上學時，在行人穿越道上被賴女駕駛的休旅車撞飛，影片曝光後引起討論，有網紅重回現場拍片，提供該路口未來改進的方法，沒想到有一名男子當場將車子違停在斑馬線上，事後並疑似在臉書社群「我是台中潭子人」PO文公審，質疑是檢舉達人，讓該名網紅相當無奈。

YouTuber「OWL貓頭鷹交通書」（FUKO）長期關注交通議題，因看到日前台中潭子女童過斑馬線被撞飛的影片，到潭子區復興路事故路口拍攝影片，觀察該路段交通狀況，並提供未來改善建議。

請繼續往下閱讀...

不料，影片拍到一半，一名紅衣男子直接違停在該路口的斑馬線上，下車後看到有攝影機才急忙詢問是在拍何影片、是否要進行檢舉等。

FUKO聽到後反問「沒有違規幹嘛怕檢舉」，紅衣男說「你為什麼要這樣」，並拿起手機反拍，接著將車移到可以暫停的位置。沒想到事後一名女子在臉書「我是台中潭子人」貼出FUKO照片，稱「有位檢舉達人非常認真負責的錄影檢舉喔，大家該給他掌聲鼓勵嗎？」

FUKO除公布影片，並在臉書粉絲專頁指出，當時自己架好三腳架拍片取材，是對方違停並上前問話，他也照實回答「我在拍影片」，沒想到關心交通議題最後卻被質疑是檢舉達人，讓他超傻眼。

網紅FUKO到潭子復興路肇事路口拍片，卻被質疑是檢舉達人，po網公審。（擷取自臉書「我是台中潭子人」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法